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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Ayuda de toda Europa

Más de 2.100 efectivos, 225 medios terrestres... el inmenso dispositivo para luchar contra los incendios de Madrid y Ávila tras activarse el nivel 3 de emergencia

Los detalles Miembros dela UME, Guardia Civil, Protección Civil y BRIF están unidos para combatir el fuego. Además, por el cielo de Madrid y Ávila no dejan de volar aviones y helicópteros.

Efectivos de Bomberos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos
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Es la primera vez que se activa el nivel tres de emergencia por los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, lo que se traduce en la movilización de más de 2.100 efectivos de la UME, Guardia Civil, Protección Civil y BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), todos unidos en la lucha contra las llamas.

Además, el faraónico dispositivo incluye 225 medios terrestres de la Unidad Militar de Emergencias, dos helicópteros y más de 60 vehículos que la Guardia Civil pone al servicio de los ciudadanos, todo coordinado por el Gobierno central.

Las labores de extinción no han parado en toda la noche. Por los cielos de Madrid y Ávila no dejan de volar además, otros ocho aviones y seis helicópteros facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica.

Asimismo, desde la Comunidad Valenciana se desplazan ahora mismo varios operativos de ayuda: un equipo de ocho personas y tres vehículos, además de material necesario para ayudar en la extinción de los incendios.

Por su parte, López Miras ha anunciado desde Murcia un helicóptero y 20 efectivos del Plan INFOMUR; y otro equipo de bomberos llegará desde Barcelona. Así, en total, diez comunidades han ofrecido su ayuda.

Tampoco estamos solos en Europa. España ha activado el mecanismo de Protección Civil y dos aviones de Grecia e Italia vuelan hacia nuestro país. Portugal también envía efectivos y desde el servicio Copernicus de satélites se han elaborado ya mapas de emergencia del terreno para poder guiar de la mejor manera posible a todo el amalgama de efectivos.

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