María, paciente con anorexia, habla de su paso por un comedor terapéutico: "Veo ingredientes saludables, sin necesidad de pesarlo todo"

'Vulnerables' visibiliza los comedores terapéuticos que ayudan a los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria a recuperar hábitos saludables, aprender a manejar la ansiedad y experimentar la comida de manera equilibrada, lejos de rituales obsesivos y restricciones.

En 'Vulnerables', Sandra Arnáiz, terapeuta en el Instituto Centta, explica cómo funciona el comedor terapéutico y su papel en la recuperación de los pacientes. "Es un recurso del centro para intentar construir dinámicas sanas acerca del momento de comer", comenta la especialista.

Uno de los objetivos del comedor es que la comida deje de ser el centro de la conversación. "Intentamos evitar que el tema principal sea la comida y el cuerpo. Como la comida ya les genera malestar, buscamos un ambiente saludable y construir conversaciones más cotidianas en el día a día", señala Arnáiz.

María, una adolescente en recuperación de un diagnóstico de anorexia nerviosa de tipo restrictivo, cuenta su experiencia en el comedor terapéutico. Para pacientes como ella, se trabaja especialmente en romper rituales obsesivos alrededor de la comida: "Secar el tenedor, limpiarse todo el rato las manos para no tener aceite, beber mucha agua para ingerir más rápido la comida...", explica la terapeuta. Además, "no hay ninguna comida prohibida" y se fomenta la exposición a alimentos variados y nuevos.

La terapeuta Núria Jaurrieta, encargada del seguimiento de María, resalta la importancia de que los pacientes vayan asumiendo responsabilidad sobre su tratamiento. "Se busca que la persona pueda escoger lo que va a comer o decidir cambiar alguna cosa", indica.

Marí reconoce los beneficios de este enfoque. "Veo que puedo cocinar de una manera no tan controlada y hay ingredientes esenciales que, de forma saludable, no puedo quitar ni estar pesándolos todo", cuenta. La joven destaca que gracias al ingreso y al apoyo recibido comenzó a comprender que "el problema no era tanto la comida sino internamente todos los bloqueos que llevaba".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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