María José Carrascosa: "Es el momento de cambiar mi vida"

María José Carrascosa se encuentra en libertad condicional: "Retomar mi vida, que ha estado en suspenso durante casi ya 9 años sin mi hija sin mis padres y sin mis amistades. Tengo que volver a ponerme los zapatos de mi vida", son las primeras palabras que pronunció tras salir de la cárcel.



Lo primero que ha querido hacer ha sido hablar con su hija. "Ha sido, pues eso: "mami, mami y llorando las dos como dos magdalenas. Tengo unas ganas de darle un abrazo. Está ya más alta que yo".

Para abrazarla aún tendrá que esperar. María José está en libertad condicional así que, de momento no podrá regresar a España aunque confía en poder hacerlo pronto. "Tiene bastante buena pinta la cosa. Si Dios quiere en un mes puede estar todo esto ya resuelto", afirmaba.



María José acabó en la cárcel por llevarse a su hija de Estados Unidos en 2004, cuando se separó de su marido quien no dió su consentimiento para que la niña abandonara el país. Los tribunales españoles le concedieron a Carrascosa la custodia de la menor, pero la justicia americana hizo lo propio con el padre de la niña. En plena batalla legal, María José viajó a Estados Unidos y fue detenida. Un tribunal la condenó a 3 años después por haber secuestrado a su hija.



Con su salida de prisión acaban 9 años de lucha de su familia, que movió cielo y tierra para conseguir su puesta en libertad. "Por fin, ya que se termina el calvario este y ahora esperar que nos la podamos traer cuando antes, ya estamos contando los días", cuenta su hermana. "Es una animalada lo que han hecho, ya no podía ser por más tiempo", dice su padre. Esta madrugada, por fin, ha acabado su calvario.