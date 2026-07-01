¿Es 'mar' femenino o masculino? Cuándo se usa 'la mar' y cuándo 'el mar'

Navegando por las profundidades del español, nos encontramos con un dilema: ¿es apropiado decir "el mar" o "la mar"? Sumérgete con nosotros en este mar de curiosidades lingüísticas.

Piensa en este escenario: dos personas comparten un momento romántico a la orilla de la playa. Una de ellas susurra: "Al caminar, tus caderas se mecen al ritmo de la mar". Y, aunque el momento debería ser idílico, la otra persona se pregunta internamente si el uso de "la mar" es correcto. ¿Te suena familiar?, desconectando de la magia del momento.

No eres el único que se ha cuestionado si es "el mar" o "la mar". Pero ¡no te preocupes! Estás a punto de descubrir la respuesta. Será rápido y te explicaremos el porqué.

¿Qué es lo correcto, decir el mar o la mar?

En el rico idioma español, encontramos algunas pocas palabras que pueden ser precedidas tanto por el artículo masculino "el" como por el femenino "la". Uno de los ejemplos más emblemáticos es "mar". Entonces, ¿cómo es correcto: "el mar" o "la mar"?

Aunque "el mar" es la forma predominante en la mayoría de los contextos y regiones de España, "la mar" tiene una rica tradición literaria y es parte del habla regional en algunas áreas costeras, así como del lenguaje de los marineros.

La riqueza y variedad del idioma español brinda flexibilidad en el uso de ciertas palabras, adaptándose a contextos específicos, regionales o históricos. En el caso de "mar", tanto "el mar" como "la mar" son correctos y enriquecen la expresividad del lenguaje.

Así, la distinción entre "el mar" y "la mar" en España no es estrictamente geográfica, sino más bien estilística y contextual. Sin embargo, hay ciertas tendencias y usos tradicionales que pueden asociarse a regiones específicas.

Cuándo se usa "el mar"

El mar, en masculino, es la forma más extendida y estándar en casi todo el territorio español. La utilizamos en contextos formales, en la educación, en la literatura general y en la comunicación diaria en la mayor parte de España.

Cuándo se utiliza "la mar"

El uso de la expresión la mar se puede resumir en tres grandes casos:

En el contexto literario o poético : "La mar" es común en la poesía y en contextos literarios debido a su sonoridad y tradición en la lírica española.

: "La mar" es común en la poesía y en contextos literarios debido a su sonoridad y tradición en la lírica española. En el habla tradicional y regional : en algunas zonas costeras de España, sobre todo en regiones del norte como Cantabria y el País Vasco, es tradicional referirse al mar como "la mar" en el habla cotidiana. Es un rasgo dialectal de estas áreas. Sin embargo, esta distinción se ha ido difuminando con el tiempo y es algo menos frecuente en las generaciones más jóvenes.

: en algunas zonas costeras de España, sobre todo en regiones del norte como Cantabria y el País Vasco, es tradicional referirse al mar como "la mar" en el habla cotidiana. Es un rasgo dialectal de estas áreas. Sin embargo, esta distinción se ha ido difuminando con el tiempo y es algo menos frecuente en las generaciones más jóvenes. En el ámbito marinero: en el lenguaje de los marineros y en contextos relacionados con la vida en el mar, es tradicional usar "la mar". Esta forma evoca una relación más íntima y respetuosa con el mar, viéndolo como una entidad viva. También sería una manera de mostrar respeto y cariño por esa inmensidad azul que les rodea.

En definitiva, tanto "el mar" como "la mar" son correctos en español. Si bien "el mar" es más común en la mayoría de los contextos, no hay que subestimar la rica tradición y el valor expresivo de "la mar". La próxima vez que te preguntes ¿cómo se dice: el mar o la mar?, recuerda que tienes la libertad de elegir, según el contexto y tu preferencia personal.

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