Las dudas acerca de cómo escribir "porque" en todas sus versiones son muy comunes. Son palabras casi iguales pero que se escriben de manera diferente y cuyo significado cambia de manera drástica según cómo lo hagamos.

Muchas personas tienen grandes dificultades para comprender cómo se usa correctamente, aunque en realidad no es tan complicado si aprendes unas cuantas reglas sencillas como las que compartimos en esta publicación. ¡Sigue leyendo porque este artículo te interesa!

Por qué, porque o porqué: ¿cómo se escribe?

Para distinguir de manera sencilla entre los distintos usos de "porqué", "porque", "por qué" y "por que" la Real Academia de la Lengua (RAE) comparte una serie de consejos:

1. Por qué: es la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas:

- ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta?

- No comprendo por qué te pones así.

- ¡Por qué calles más bonitas pasamos!

A diferencia del sustantivo porqué (el porqué), la secuencia por qué no puede sustituirse por términos como razón, causa o motivo.

2. Porque: es una conjunción átona y por eso se escribe sin tilde. Puede usarse con dos sentidos:

a) Como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como puesto que o ya que:

- No vamos al parque porque no tenemos ganas [= ya que no tenemos ganas].

- La ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres [= puesto que quedan todavía plazas libres].

b) También se emplea como respuesta a las preguntas introducidas por la secuencia por qué:

- ¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas.

c) Como conjunción final, seguida de un verbo en subjuntivo, con sentido equivalente a para que:

- Hice cuanto pude porque no terminara así [= para que no terminara así].

- En este caso, se admite también la grafía en dos palabras (pero se prefiere la escritura en una sola):

- Hice cuanto pude por que no terminara así.

3. Porqué: sustantivo que denota causa, motivo, razón y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Como se trata de un sustantivo, se suele usar precedido de artículo u otro determinante:

- No entiendo el porqué de tu actitud.

- Todo tiene su porqué

4. Por que: en este caso, se puede tratar de una de las siguientes secuencias:

La preposición por + el pronombre relativo que. Es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto (el que, la que, etc.):

Este es el motivo por (el) que te llamé.

Los premios por (los) que competían no resultaban muy atractivos.

No sabemos la verdadera razón por (la) que dijo eso.

La preposición por + la conjunción subordinante que. Aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que:

- A última hora optaron por que no se presentase.

- Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto.

- Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran enfermar.