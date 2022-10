Vamos conociendo detalles de la muerte de una niña de seis años en Gijón. La mujer detenida en este caso, la madre de la pequeña, se encuentra en los calabozos y pasará próximamente a disposición judicial. Fue el sábado cuando recogió a la niña en Segovia, siendo en la noche del domingo cuando su hermano llamó a la Policía cuando vio que la mujer no contestaba.

Los tribunales iban a dar la custodia al padre de la menor. La mujer habría dicho a su hermano que, antes que entregar a su hija "a un maltratador", prefería matarla. Sin embargo, no había ninguna condena por maltrato sobre el padre; es más, la orden de alejamiento que había sobre el padre cesó en enero.

La orden de alejamiento nace de una denuncia de la mujer contra el padre, pero esa denuncia no prosperó. La pareja estaba en proceso de divorcio. "No os podéis imaginar el dolor inmenso que es esto; esto no va de hombres ni de mujeres, esto va de que no se le puede hacer esto a un niño, por Dios", ha expresado el padre ante los medios.

La niña no tiene síntomas de asfixia ni de estrangulamiento, muriendo, presumiblemente, por la ingesta masiva de fármacos mezclados en su Cola Cao.