Indignación por el vídeo de una madre de Chattanooga, en el estado norteamericano de Tennessee, por el que una mujer ha sido detenida por maltratar a su bebé de un mes mientras se emitía en directo en Facebook.

En el vídeo se de a Tybresha Sexton, de 24 años, encendiéndose un cigarro y echándole el humo directamente a la cara al bebé, al que sostiene cerca de la llama. Durante el vídeo, no deja de tirarle el humo encima, pero no se queda ahí.

La madre sostiene al bebé de un solo mes sobre una mano y comienza a zarandearlo de arriba a abajo como simulando que hace pesas mientras que los comentarios en el directo escribían: "Va a matar al bebé".

Según informa The New York Post, cuando llegaron los agentes al domicilio encontraron varias botellas de alcohol vacías y a la mujer en claros síntomas de embriaguez. Al recibirles, les respondió: "Haced lo que queráis, yo no quería este bebé".