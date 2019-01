Almudena, la madre de Lucía Vivar, la niña que fue hallada muerta en las vías del tren en Pizarra, Málaga, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que a pesar de que se siente "súper agradecida" por "esa búsqueda tan buena y ese rescate que se ha practicado con Julen" en la localidad de Totalán, no puede decir lo mismo con la búsqueda de su hija.

"En nuestro caso puedo decir firmemente que la búsqueda fue nefasta y que no se le dio ninguna importancia a la perdida de mi hija, que tenía tres añitos y era un bebé", asegura.

Además, Almudena ha asegurado que "quién dirigió la búsqueda" de Lucía "tiene la culpa de todo esto": "A Adif nadie le dijo nada de parar el tren porque no le dieron la orden. Lo mismo no hubiese aparecido y el final hubiese sido el mismo, pero esta porquería de final no me la hubieran pintado".

Almudena ha zanjado la conversación dejando claro que, en su opinión, su hija fue secuestrada: "Yo siempre he dicho que a mi hija se la llevaron y voy a agotar todas las posibilidades legales y no legales que haya para averiguar quién se llevó a mi hija".

Nico Rando es el agente del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil que sacó el cuerpo de Julen Roselló del pozo deTotalándonde estuvo atrapado durante casi dos semanas y ahora ha explicado cómo fue el momento: "Duro, muchos días de trabajo, mucho estrés, mucha presión y muchas sensaciones encontradas cuando todos tenemos familia y algunos tenemos hijos de esa edad".

Los mineros de la brigada de Hunosa han explicado la dificultad del rescate de Julen. Reconocen que fue distinto a otros al tratarse de un niño tan pequeño. "Todos somos padres", han reconocido y por eso era tan importante que las voladuras fueran técnicamente perfectas para evitar vibraciones.

El motivo por el que estaba cubierto de tierra el cuerpo de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en Totalán, es uno de los aspectos que tendrá que determinar la investigación que esclarecerá las circunstancias del suceso.