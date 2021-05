Marta es una madre que ha denunciado en Twitter las amenazas que ha recibido por parte de una vecina a la que "le resulta molesto" que su hijo con capacidades especiales cante y baile en el jardín de su propia casa.

"Hoy siento mucha impotencia, desesperanza, rabia y tristeza", ha dicho la madre, que ha sido denunciada en la Policía por esta vecina a la que no le gusta que su hijo salude a todo el que pasa por la calle.

Ella asegura que "a Edu le gustan los villancicos todo el año, Queen y el Cantajuegos": "Se ríe alto y fuerte con las mismas escenas de Nemo, Frozen o Up, aunque las haya visto millones de veces en sus 15 años de vida. Nunca aprenderá a leer, ni los colores, pero es feliz con su móvil".

"No ve la maldad en nadie, ni sufre por las mofas o las burlas, se une a las risas aunque sean a su costa. Como es un niño de 2 años atrapado en un cuerpo de un gigante no entiende la miseria humana", explica la madre.

Marta ha explicado que cuando se acercó a pedirle disculpas a esta vecina y a decirle que su hijo seguiría cantando en el jardín de su propia casa "siempre que sean horas decentes", la amenazó con "algo más cuando dé algún problema".

"Edu tiene brotes, agresivos a veces, que resolvemos en casa. Me dice que le importa una mierda mi vida y mi hijo. ¿En serio hay personas así? ¿Qué tengo que esperar? ¿A vivir con miedo? ¿A encerrar a mi hijo en casa? Nadie estamos preparados para tener un hijo especial, cada día es un reto, una dificultad más y también un aprendizaje y una superación", denuncia.

Esta mujer asegura que "hasta lo más cotidiano con Edu se convierte en un reto" y se pregunta si "ni siquiera cabe esperar comprensión o solidaridad por parte de la sociedad": "¿Ni siquiera a Edu le cabe esperar el cariño o la sensibilidad de sus vecinos que le han visto crecer? ¿Qué clase de sociedad es esta?".

La madre ha zanjado su denuncia en redes sociales explicando que no pide "nada a nadie" solo "tolerancia, sensibilidad y una sonrisa amable". "Incluso el silencio, aunque sea condescendiente, me es suficiente. Me cansa pasarme la vida pidiendo excusas por tener un hijo especial", ha dicho.

Tras la publicación del hilo, Marta ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de decenas de usuarios de Twitter.