La madre del bebé maltratado en Barcelona "estaba planteándose echar de casa" a su marido por su trato hacia ellos

Los detalles Se trata de la declaración de dos amigas de la mujer, quien quedó en libertad provisional en el mes de mayo, que les trasladó por WhatsApp.

La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a unas amigas que consideraba echar a su marido de casa por su trato al niño. Estas amigas, testigos en el caso, observaron tristeza en la madre durante el embarazo y tras el nacimiento del bebé. El menor, bajo tutela de la Generalitat, ingresó en el Hospital Vall d'Hebron con signos de agresión sexual y lesiones graves. La madre, que trabajaba allí como enfermera, escribió en un grupo de WhatsApp sobre sus preocupaciones antes del ingreso del niño. A pesar de las quejas, nunca mencionó malos tratos. La justicia dejó en libertad provisional a la madre, mientras que el padre sigue encarcelado como presunto autor de las lesiones.

La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a unas amigas que se "estaba planteando echar de casa" a su marido porque "no le gustaba como trataba" al niño, según han declarado dos amigas que también percibieron en la mujer tristeza durante el embarazo y en el nacimiento del pequeño, según ha recogido la agencia EFE.

Estas dos amigas han declarado este miércoles ante el juez de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona que investiga la presunta agresión sexual y malos tratos al bebé, hechos por los que los progenitores ingresaron en prisión. El padre permanece encarcelado, mientras que la madre quedó en libertad provisional el pasado mes de mayo con medidas cautelares.

El menor, que ahora está bajo tutela de la Generalitat con una familia de acogida, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas un mes de vida, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves que le dejarán secuelas de por vida, el mismo centro hospitalario en el que trabajaba la madre del menor como enfermera cuando ocurrieron los hechos.

La queja en WhatsApp

El pasado 9 de marzo, pocos días antes de que el niño ingresara en urgencias, la madre escribió en un grupo de WhatsApp, del que forman parte las dos amigas que han declarado este miércoles, que también son enfermeras en Vall d'Hebron, que "se estaba planteando echar de casa" a su marido, porque "no le gustaba como trataba al bebé", según han explicado fuentes jurídicas a EFE.

Aunque la madre se quejaba del trato que su marido dispensaba al bebé, en ningún momento habló con sus amigas de malos tratos. Ese mensaje del 9 de marzo tuvo lugar antes del ingreso del menor en Vall d'Hebron el 16 de marzo, aunque el menor presentaba ya heridas de evolución.

Las dos mujeres han revelado que, cuando la madre estaba detenida, las llamó para que le dijeran qué había escrito exactamente en ese mensaje concreto del día 9 de marzo, puesto que su móvil había sido intervenido por los Mossos d'Esquadra para su análisis. Ambas han dicho no entender por qué la madre llevó a su hijo por un periplo de hospitales antes de su ingreso en urgencias de Vall d'Hebron, donde ella trabajaba, aunque la mujer nunca llegó a manifestar a sus amigas los motivos.

Las dos amigas han testificado que "la pareja no iba bien" y que ella se quejaba mucho del trato de él hacia ella. Además, han explicado que la mujer estaba mucho más involucrada y era "más persistente" ante la idea de un embarazo, algo que él no tenía tan claro. En este sentido, han señalado que no percibieron en la mujer entusiasmo e ilusión durante el embarazo y en el nacimiento del bebé: "Estaba triste", han dicho.

"Mi marido es un 'manazas' con el bebé"

También ha testificado este miércoles una vecina de la pareja, quien ha explicado que, el 4 de marzo, en el rellano de la escalera y en una conversación informal, la madre dijo, en presencia de su marido que era "un manazas" con el bebé. "No se da cuenta de las manazas que tiene", comentarios ante los cuales el padre no se ofendió, según han explicado fuente jurídicas.

La trabajadora social del Vall d'Hebron que medió con la pareja cuando se activaron los protocolos por malos tratos ha explicado que los padres no dieron ninguna explicación sobre las causas de las lesiones que tenía al bebé y que, al contrario, mostraron un "creciente enfado cuando vieron que se les estaba cuestionando".

El pasado mes de mayo, la justicia dejó en libertad provisional a la madre del bebé maltratado en Barcelona, ante la falta de indicios de que participara en las agresiones a su hijo, pese a ser consciente de ellas, mientras que acordó mantener en prisión al padre como presunto autor de las lesiones.

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