Lugo, en vilo por un violador que todavía no ha sido identificado

DOS VÍCTIMAS SUFRIERON ATAQUES EN EL MISMO EDIFICIO

Los vecinos de Lugo viven en estado de alerta. En las últimas semanas se han producido dos agresiones sexuales, una con una violación consumada, en el entorno de unos mismos bloques de viviendas. El autor no ha sido identificado. La Policía recomienda a las mujeres que no vuelvan solas a casa de noche, que eviten las calles poco transitadas y que no suban en ascensores con hombres desconocidos.