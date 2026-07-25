Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería (Madrid): "Hemos venido aquí a echar a la gente porque no pueden estar aquí"

Los detalles La regidora ha expresado que está muy preocupada porque está "viendo que la gente está accediendo al municipio, cuando se ha dado el aviso de que está totalmente prohibido" por el fuego.

Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería, ha expresado su preocupación por el acceso indebido al municipio durante los incendios que afectan la Comunidad de Madrid, lo que dificulta las tareas de enfriamiento y protección. Ha instado a seguir las órdenes de las fuerzas de seguridad para facilitar la extinción del fuego, destacando el peligro de reactivación del incendio por el viento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido la gravedad de la situación, calificándola de "crítica" y "sin precedentes". Ha enfatizado la necesidad de mantener despejadas las vías y ha subrayado que la prioridad es salvar vidas y evacuar poblaciones vulnerables.

Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería, uno de los municipios desalojados este viernes por los incendios que azotan la Comunidad de Madrid, ha expresado en laSexta Noticias que está muy preocupada porque está "viendo en redes sociales que la gente está accediendo al municipio".

"Se ha dado el aviso de que está completamente prohibido acceder al municipio y eso está entorpeciendo las tareas de enfriamiento y de protección. Hemos venido exclusivamente a echar a la gente porque no pueden estar aquí", ha declarado de forma tajante.

Así, la regidora ha aprovechado para transmitir un mensaje: "Hay que hacer caso a las órdenes que nos han dado las fuerzas de seguridad, porque es la única manera de facilitar, en la medida de lo posible, que se extinga el fuego y acabemos con el problema".

Además, Moya ha destacado que hay "peligro de que el incendio se reactive porque se ha vuelto a levantar el aire". "Así que aprovecho el medio y os lo agradezco para decir que por favor salga todo el mundo al municipio, que no hay ninguna necesidad de poner en riesgo al pueblo ni a ninguna persona", ha manifestado.

De esta forma, la alcaldesa ha insistido en pedir a la población que no se acerque a Chapinería y, en su lugar, que "sigan toda la información a través de las redes sociales y los canales oficiales del Ayuntamiento".

Un "momento muy crítico"

Ayuso reconoce que la situación cambia "a gran velocidad" y que el momento es "crítico"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este sábado que "la situación está cambiando a gran velocidad" y ha reconocido que se trata de "un momento muy crítico". En declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado de Cenicientos para coordinar la extinción del fuego, Ayuso ha explicado que el incendio se comporta como uno solo, en una situación "totalmente inédita, nunca vista, que lleva a temer situaciones mucho peores".

En este sentido, la presidenta madrileña ha indicado que se están evacuando las poblaciones del Valle del Tiétar y que este incendio va a afectar a esta parte también de la Comunidad de Madrid. "Todos los medios de la región están trabajando sin descanso", ha subrayado Ayuso, quien también ha pedido a la gente que no se acerque a la zona.

"Es lógico que tengan que estar las vías despejadas, las pocas que hay y lo único que seguimos pidiendo, como hasta el momento, es comprensión y paciencia, algo que nos llena de emoción, porque gracias a ello estamos superando esto", ha añadido.

Finalmente, Ayuso ha resaltado que la prioridad es salvar vidas, seguir evacuando municipios y población vulnerable, seguir atacando el fuego y después evaluar los daños.

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