Es un nuevo caso David VS Goliat. El gigante Haribo se ha puesto en pie de guerra contra Ositos & Co, la empresa vasca que lleva más de un año comercializando sus ositos con alcohol. Haribo ya les ha enviado un requerimiento para que corten la fabricación de estas gominolas alegando que son iguales a las suyas.

La empresa, con sede en Getxo y área de producción en Ávila, fue fundada hace dos años por cuatro jóvenes vascos sin saber a lo que se enfrentarían en un futuro cercano. La denuncia de todo un gigante como Haribo exigiendo el cese de sus operaciones con un producto que, a su entender, es completamente igual al suyo.

'El oso es de dominio público y nadie es propietario de los osos'

"Recibimos la carta y nos pareció muy serio que nos enviaran un burofax", apunta Tamar Gigolashvili, directora de ventas de Ositos & Co. Es su reacción al escrito legal remitido por Haribo en el que pedían a la empresa vasca que dejaran de producir sus gominolas en forma de oso con 15 grados de alcohol en cada una (15 de esas gominolas equivalen a una copa).

Desde Ositos & Co insisten en que el oso "es de dominio público y nadie es propietario de los osos". Aseguran que cuando Ander Méndez, CEO de la empresa, recibió el requerimiento legal de Haribo se quedaron impactados. "Fue impactante, son palabras mayores para nosotros", apunta Julen Justa, director de operaciones de la compañía.

El propio Justa defiende la producción de sus ositos alcohólicos y asegura que no van a parar la producción: "La forma del osito no es la misma. Trabajamos con los moldes de un fabricante y podrían ser ositos como cualquier otra forma. Elegimos los ositos porque nos parecían simpáticos".

A su vez, Haribo amenaza con emprender acciones judiciales si siguen con su comercialización. Les exigen incluso el dominio web 'ositosconalcohol.com', pero desde Ositos & Co no ceden. Mantienen la producción y subrayan además que su público es otro. "Nosotros vamos a por los mayores de 18 años. No es para niños", apunta Gigolashvili.

De momento, el precedente legal que afecta a Haribo arroja algo de esperanza sobre estos cuatro emprendedores. El gigante alemán ya tuvo una disputa similar hace unos años por unos osos de chocolate de la chocolatera suiza Lindt. En aquella ocasión la justicia no dio la razón a Haribo.