Los duros argumentos de la Fiscalía y la acusación para probar la agresión sexual de 'La Manada'

Durante más de dos horas la fiscalia, las acusaciones populares y el abogado de la víctima han intentado demostrar que sí hubo agresión sexual, y no abuso, en la noche de San Fermín de 2016 en la que se produjeron los hechos. "Desde el primer momento existió fuerza y violencia sobre la víctima", ha expuesto Víctor Sarasa, acusación popular del Ayuntamiento de Pamplona.

En esta línea se ha expresado también la fiscal Isabel Rodríguez: "Concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados". Es la primera vez que se ve una sesión del juicio de 'La Manada'. Los cinco miembros habían sido condenados a nueve años de cárcel por abuso.

"Se realizan los actos en una atmósfera de sometimiento absoluto ante el cual lo único que la víctima declaró fue: 'Cerré los ojos y esperé a que esto acabara'", ha continuado explicando Sarasa. Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo les ha condenado a 15 años. "Claro que 'no es no', pero para que sea 'no', hay que decir 'no', y hay muchas maneras de decirlo", ha expuesto la defensa de 'La Manada', Agustín Martínez.

Era el objetivo de las partes: probar que sí hubo intimidación, fuerza o violencia. "¿Qué juerga acaba con una persona tirada en un portal a las tres de la mañana y robándole el móvil?", ha preguntado Rodríguez. El abogado de 'La Manada' ha seguido cuestionando durante toda la vista la actitud de la víctima.

"No preguntó '¿qué estamos haciendo aquí?', no decidió marcharse. Y no lo hizo porque estaban esperando un lugar para mantener relaciones sexuales", ha expuesto Martínez Becerra, que ha añadido además que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia desde el principio: "La sociedad dictó sentencia el día 8 de julio de 2016". Las acusaciones y la fiscalía habían pedido una pena de 18 años de cárcel, pero finalmente han sido condenados a 15.