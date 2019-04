Los amigos de 'La Manada', sobre la violación de San Fermín: "Ha sido el típico guarreo, cuando se ha dado cuenta la tía se ha visto con cinco pollas"

Sus amigos se preocupan nada más enterarse de la detención de cinco jóvenes en Pamplona. "Ni especular ni mierda. Es que son ellos", se entiende en una de las conversaciones que mantuvieron los amigos de 'La Manada' tras conocer la noticia.

Sin embargo, ven imposible que sean los autores de la violación a una joven. "Yo no veo al 'Prenda' violando a una tía, la verdad", apunta otro durante el intercambio de impresiones. En los whatsapps que se envían los amigos en el grupo de 'La Manada' están convencidos de su inocencia.

"Yo pongo la mano en el fuego, la verdad. Yo no veo a esta gente violando a una tía. No hace falta violar hoy en día. Es que que hagas eso es para matarlo, de verdad", continúan diciendo, e incluso imaginan lo que ha podido pasar.

"Ha sido el típico guarreo. Ha venido uno, ha venido otro y cuando se ha dado cuenta se ha visto con cinco pollas por todos lados", cree uno de los amigos de los acusados. Alguno incluso se lo toma a risa: "Nos tenemos que ir entrenando para llevarle tabaco".

También, ponen en tela de juicio la versión de la víctima sin conocerla: "Ahora habrá que ver lo que la tía ha contado y cómo lo ha contado. Porque guarrearla no te digo que no, pero violarla no creo. Estos no van a violar a nadie".

E incluso piensan en los antecedentes de uno de ellos: "A ese le mandan a Guantánamo, seguro, con lo que tiene detrás...". Se mostraron fieles a sus amigos detenidos. Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide 22 años de prisión.