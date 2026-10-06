Las lluvias torrenciales ponen en alerta a 12 comarcas y cortan seis carreteras catalanas

Los detalles Dadas las fuertes lluvias, los Bomberos han tenido que asistir a los ocupantes de algunos vehículos atrapados en Xerta.

Las lluvias torrenciales han puesto en alerta la tarde de este martes a 12 comarcas del litoral y prelitoral de Cataluña y cortan seis carreteras por inundaciones y deslizamientos, especialmente en Tarragona, donde los Bomberos han tenido que asistir a los ocupantes de algunos vehículos atrapados en Xerta.

Cataluña afronta este martes por la tarde nuevas lluvias torrenciales tras las tormentas que el pasado fin de semana provocaron dos muertos y un desaparecido en Cataluña y las que ayer se cebaron especialmente en el Vallès Oriental, donde también desapareció un menor. En concreto, las primeras comarcas que esta tarde han recibido una Es-Alert, hacia las 17:45 horas, avisando de lluvias intensas durante una hora, han sido las tarraconenses del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta, donde Protección Civil ha pedido que se extreme la precaución en la movilidad y que no se vaya a zonas inundables.

Posteriormente, la Generalitat ha enviado poco después de las 19:00 horas de este martes una nueva Es-Alert a los vecinos de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Gironès, Maresme y la Selva, en el litoral catalán, para pedir que se extreme la precaución en la movilidad por lluvias torrenciales hasta las dos de la madrugada.

Además, la Generalitat ha enviado una tercera Es-Alert a las 19:00 horas alertando también de lluvias torrenciales hasta las 20:00 horas en el Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Ribera d'Ebre y Tarragonès, por lo que pide también que se extreme la precaución en la movilidad y se eviten zonas inundables. Las lluvias han provocado ya que se corten por inundaciones la C-12 en Xerta, la A-7 en Miami Platja, en sentido sur, la T-302, en Benifallet, la TV-3422, en Els Reguers, y la C-352, en el túnel de les Franqueses del Vallès, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). También permanece cortada por un deslizamiento de tierras la C-43, en Benifallet.

Xerta ha sido el lugar más afectado por las lluvias. Allí están sin cobertura debido a las tormentas.

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