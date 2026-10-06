Ahora

Cataluña

Las lluvias torrenciales ponen en alerta a 12 comarcas y cortan seis carreteras catalanas

Los detalles Dadas las fuertes lluvias, los Bomberos han tenido que asistir a los ocupantes de algunos vehículos atrapados en Xerta.

Una carretera inundada por el agua en la provincia de Lleida Una carretera inundada por el agua en la provincia de LleidaBombers

Las lluvias torrenciales han puesto en alerta la tarde de este martes a 12 comarcas del litoral y prelitoral de Cataluña y cortan seis carreteras por inundaciones y deslizamientos, especialmente en Tarragona, donde los Bomberos han tenido que asistir a los ocupantes de algunos vehículos atrapados en Xerta.

Cataluña afronta este martes por la tarde nuevas lluvias torrenciales tras las tormentas que el pasado fin de semana provocaron dos muertos y un desaparecido en Cataluña y las que ayer se cebaron especialmente en el Vallès Oriental, donde también desapareció un menor. En concreto, las primeras comarcas que esta tarde han recibido una Es-Alert, hacia las 17:45 horas, avisando de lluvias intensas durante una hora, han sido las tarraconenses del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta, donde Protección Civil ha pedido que se extreme la precaución en la movilidad y que no se vaya a zonas inundables.

Posteriormente, la Generalitat ha enviado poco después de las 19:00 horas de este martes una nueva Es-Alert a los vecinos de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Gironès, Maresme y la Selva, en el litoral catalán, para pedir que se extreme la precaución en la movilidad por lluvias torrenciales hasta las dos de la madrugada.

Además, la Generalitat ha enviado una tercera Es-Alert a las 19:00 horas alertando también de lluvias torrenciales hasta las 20:00 horas en el Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Ribera d'Ebre y Tarragonès, por lo que pide también que se extreme la precaución en la movilidad y se eviten zonas inundables. Las lluvias han provocado ya que se corten por inundaciones la C-12 en Xerta, la A-7 en Miami Platja, en sentido sur, la T-302, en Benifallet, la TV-3422, en Els Reguers, y la C-352, en el túnel de les Franqueses del Vallès, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). También permanece cortada por un deslizamiento de tierras la C-43, en Benifallet.

Xerta ha sido el lugar más afectado por las lluvias. Allí están sin cobertura debido a las tormentas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y podrá volver ya a España sin riesgo a ser detenido
  2. Sánchez aprueba dos nuevos decretos de vivienda: "El Parlamento ha dado la espalda a la calle, pero el Gobierno no lo va a hacer"
  3. El PP desautoriza a Ayuso tras alentar el fantasma del 'pucherazo': "El sistema es garantista, que los españoles voten en persona y por correo"
  4. La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"
  5. Monumental enfado de Robert de Niro con Trump tras cuestionar el voto por correo: “Ese pedazo de mierda, ¡que no toque nuestro voto!”
  6. Varapalo para la familia de Ana Buza: el jurado declara no culpable al acusado de matar a su hija