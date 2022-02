El portal inmobiliario el Idealista no deja de sorprender a aquellos que lo visitan. Cada año la página web genera miles de comentarios relacionados a las viviendas que se ofertan. Desde un “habitáculo” con cama supletoria, hasta una vivienda con váter “no apto para anchos”. Parece que en el 2022 no va a bajar el listón, porque, una vez más, la página ha provocado la risa de los tuiteros con una de sus últimas publicaciones: un piso con la cama encima de la bañera, la “camaducha”.

Se trata de un vivienda en alquiler en el Paseo de Begoña del centro de Gijón. La vivienda se alquila por 1.200 euros mensuales y consta de 174 metros cuadrados y 5 habitaciones. El anuncio la describe como “propiedad única del mercado del alquiler que cuenta con una superficie de 174 m² y se distribuye de la siguiente forma: hall de entrada, amplio salón-comedor con terraza cerrada, 5 habitaciones, tres baños, cocina (con horno y vitro) y una despensa”. Hasta aquí todo correcto.

Lo que el arrendatario no espera encontrar al ver las imágenes de la casa es que una de las habitaciones está integrada en el baño, literalmente. Es decir, una de las cinco habitaciones con las que se supone que cuenta la vivienda es también uno de los tres baños. Aún así, lo que más ha llamado la atención de los usuarios de las redes no es que la habitación se encuentre en el aseo, si no que la cama es un colchón encima de una tabla en la bañera; con grifos inclusive. Además, han añadido banderines de colores en lugar de la cortina para el baño.

Después de la polémica causada en Twitter, han decidido borrar la imagen en la que se presentaba la “camaducha”. Aún así, el anuncio sigue publicado en el portal inmobiliario y cuenta con cinco habitaciones, el mismo número de dormitorios que antes.

Las redes se llenan de memes

La cuenta de Twitter que reúne las peores viviendas que se ofertan en los portales de compraventa de viviendas, ‘El Zulista’, no ha tardado en reaccionar ante esta oferta del piso en Gijón. El 14 de febrero publicaba una imagen de la vivienda acompañada del siguiente mensaje: “Buenas noches zulistas! Se acabaron las malas noches de borracheras y gastroenteritis o el tener que levantarse una hora antes para asearte! Tenemos la habitaño definitiva!”. Un post que los usuarios no han tardado en llenar de comentarios y memes.

Muchos se preguntan de dónde viene la necesidad de añadir una cama dentro del baño, ya que la casa cuenta con 174 metros cuadrados y otros cuatro dormitorios.