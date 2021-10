Estos días el tema del alquiler está en todos los debates debido al acuerdo alcanzado el pasado martes por el Gobierno para sacar adelante la primera Ley de Vivienda de la democracia. Esta ley pretende ajustar los índices de referencia de las viviendas en zonas tensionadas para evitar precios inasumibles por la población. Precios por habitáculos en condiciones como las del siguiente anuncio de Idealista.

Una vez más, en el portal se publica un anuncio en el que ni el anunciante se atreve a usar la palabra piso o vivienda para tan minúsculo habitáculo. Se anuncia una estancia con un baño en el centro de Madrid, concretamente en la Calle Pez del popular barrio de Malasaña. En esta zona conocida por su oferta de ocio y restauración es difícil encontrar un lugar donde vivir a un precio razonable.

El habitáculo se alquila por 500 euros mensuales pero, como indica en el anuncio, no tiene habitación. Para dormir posee una cama plegable en mitad de la estancia principal que hace las veces de salón, comedor, cocina y habitación. Cuando la cama está instalada para dormir el cabecero queda al lado de la lavadora y el fregadero.

Lo peor, además de la falta de espacio y la poca ventilación, es que si por la noche quieres coger algo de la nevera, tendrás que plegar la cama porque no hay suficiente hueco para tener las dos a la vez.

Indignación en las redes

La cuenta de Twitter elzulista compartió, el miércoles 6 de octubre, esta oferta con el mensaje: "después decís que no hay pisos baratos en Madrid… con arrullo de centrifugado y todo para que no os quejéis". En tuit ya supera los 2.300 retuits, se ha citado más de 500 veces y va por los 8.800 'me gusta'.

El casero tiene acciones en una eléctrica, no tengo pruebas pero tampoco dudas. — Pal 🏳️‍🌈🧵💘 (@RockTheNeedle) October 7, 2021

Entre las reacciones de los usuarios hay quienes se lo toman con humor comentando que esto ya lo "predijeron 'Los Simpson', o haciendo referencia a que tiene más enchufes que metros cuadrados o también los hay a los que no les extraña que no se permite fumar porque en tan poco espacio puede acabar todo incendiado.

Otros usuarios visiblemente cansados de ver este tipo de ofertas consideran que "debería ser ilegal" alquilar algo así, y cuestionan cómo un piso así puede tener cédula de habitabilidad. Muchos de estos usuarios etiquetan a los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid a modo de denuncia o en busca de respuestas. Lo más lamentable de esta situación es que muchos usuarios cuentan que cada vez les sorprenden menos estas ofertas porque han visto muchas similares.

