Las enfermeras hablan del 2020 como el peor año en su trabajo: "Hemos vivido una guerra; al fin y al cabo, los hospitales eran una guerra", relata David Muñoz, enfermero, quien recuerda que había "mucho caos, mucho ruido, mucho correr y estar saturado".

La COVID-19 les ha puesto a prueba día tras día. "Sabíamos que el virus estaba allí. Ya desde el principio era con el miedo de que lo pudiera tener yo y lo estuviera contagiando", expresa Andrea Sánchez, enfermera

Ellas han sido uno de los grupos sanitarios que han sufrido más de cerca el impacto del coronavirus. "Hemos vivido situaciones muy dramáticas y nos ha impactado mucho este sufrimiento que ha tenido el paciente y cómo nosotros hemos tenido que adaptar nuestros cuidados a ellos", manifiesta Laura Gallego, supervisora de medicina interna del Hospital Clínico San Carlos.

Sin saber lo que se avecinaba, la OMS declaró el 2020 como el año de las enfermeras y las matronas con el objetivo de dar visibilidad a un colectivo clave del sistema sanitario en todo el mundo.

La pandemia ha dejado en evidencia su situación de precariedad

Sin embargo, la pandemia, más que dar visibilidad a su trabajo, ha dejado en evidencia la situación de precariedad del sector en España. "El número de enfermeras que tiene nuestro país está muy por debajo de lo recomendable. España Tiene 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes y la media de la UE es de 8,6", señala Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.

Por este motivo, las enfermeras exigen mejores condiciones: "Porque no solamente estamos en los hospitales, sino que también en los centros de salud, en los colegios y las residencias", recuerda Carmen Benedicto, enfermera en Neumología y Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos.

Mari Luz Lamana es una de las más de 90.000 enfermeras que se calcula han pasado la enfermedad en nuestro país. "Me acuerdo un día que pensé en que si me acostaba y me dormía igual ya no me despertaba", expresa.

Los contagios en profesionales sanitarias superan el 20%

Según el Consejo Internacional de Enfermería, han muerto por COVID-19 tantas enfermeras como en la Primera Guerra Mundial. Además, los contagios por coronavirus en las profesionales sanitarias superan el 20%. Por eso, desde ANESVAD, han lanzado la campaña 'Menos virus, más enfermeras' para crear un fondo y dotarles de más y mejores recursos.

En este sentido, Garbiñe Biurrum, presidenta del Patronato de Anesvad, reclama "que este personal trabaje en cualquier lugar y circunstancia con condiciones de trabajo dignas y que protejan su salud".

Mientras, las enfermeras defienden que no son "superheroínas". Y quizás no se lo consideren, pero durante este 2020, su año, han demostrado estar muy cerca de serlo.