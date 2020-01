La violación de una niña de 14 años, que se fugó de un centro de menores en Palma, por parte de al menos seis hombres, la mayoría menores, ha destapado algo que era un secreto a voces en Mallorca: decenas de menores que se fugan de estos centros son prostituidas a cambio de regalos y pequeñas cantidades de dinero.

Según informa 'Diario de Mallorca', la niña de 14 años que denunció una violación grupal la pasada Nochebuena tras fugarse de un centro de protección de menores aseguró en su denuncia que le ofrecieron varias veces prostituirse en un bar antes de que sucedieran los hechos en un apartamento de Corea.

De hecho, como ya informó laSexta este lunes, la menor contactó con su psicóloga a través de Instagram después de haber sido sometida a la agresión sexual: "Quiero volver por fa. Estoy metida en un lío, me han intentado prostituir".

"Ayúdame", insistió en una conversación con al menos 20 mensajes. "Te lo juro que no quería pero (aporta un nombre) me llevó a una chavala que se llama (da otro nombre) de Son Gloteu y me ha hecho esto", explicaba. "Te dejo antes de que se enteren. Ayuda, por fa. En Son Gloteu, ayuda. Cuando lo veas haz algo, es lo único que te pido", zanjó.

Informes internos llevan alertando de sucesos parecidos desde hace años sin que el Institut d'Afers Socials, organismo responsable, haya tomado medidas efectivas. "Hay una negligencia absoluta por parte de los servicios sociales", asegura un agente policial que investiga los hechos a 'Diario de Mallorca'.

Se acumulan los casos en lo que menores fugadas de centros de menores de la isla han sido prostituidas por personas mayores de edad, aunque los expertos detallan que no se puede "hablar de una red organizada de prostitución" y que "se trata de una conducta normalizada por parte de estas menores, que no son conscientes de que abusan de ellas".

De hecho, el perfil de las víctimas suele ser el mismo: menores de alrededor de 14 años apartadas de sus familias víctimas de abusos sexuales y que son captadas por sus propias compañeras de los centros. Por este motivo los expertos han criticado duramente al IMAS ya que no han tomado medidas para atajar esta problemática.