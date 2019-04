La madre de Gabriel, el niño desaparecido en Níjar, pide no difundir bulos sobre el caso: "No hay furgonetas ni nada"

Los padres del niño desaparecido en Níjar han pedido ante los medios que "no se lancen bulos" que podrían entorpecer la investigación al tiempo que han recordado que "la mejor manera" de ayudar es "distribuir el cartel con la foto para que se sepa lo que llevaba puesto".

"Nos están llamando gente y videntes. Entiendo las ganas de ayudar, pero que no llamen y dejen la línea libre", ha rogado la madre del pequeño.

Con esto, los padres se han mostrado esperanzados en que el menor aparezca ya que no tienen constancia de casos similares en este núcleo costero. "Voluntariamente no se ha ido a una montaña ni nada, no se va solo", han mantenido.

El teléfono al que pueden llamar aquellas personas que puedan aportar alguna pista sobre el paradero del menor pueden ponerse en contacto con el teléfono 116000 así como al teléfono de la Guardia Civil o 112.