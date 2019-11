La madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, ha abandonado enfadada el juicio por el crimen de su hija a los pocos minutos de acceder acusando a su exmarido, Juan Carlos Quer, de no haberle proporcionado la información del caso.

"Me voy porque no quiero estar con él", ha asegurado, explicando que no tiene ni el sumario del caso: "Empieza el juicio y no tengo ni sumario ni tengo absolutamente nada de información sobre el caso de mi hija. Me enfrento a este juicio sin saber absolutamente nada, que lo sepa todo el mundo".

Visiblemente enfadada, ha asegurado que ha acudido al juicio a 'El Chicle' "en blanco": "No ha sido capaz de darme ningún tipo de información sobre mi hija, no he podido leer nada".

"Mi marido lo sabe, porque si no por qué pide una segunda autopsia, que la solicitó él", ha zanjado. Además, a su entrada, López-Pinel ha explicado que espera que en el juicio "salga toda la verdad" y ha apuntado que no ha visto al acusado.

Por su parte, Juan Carlos Quer, ha negado a laSexta las acusaciones de Diana López-Pinel y ha explicado que fue él quien contrató al despacho de abogados que llevan el caso y ofreció a su exmujer "una única defensa seria" para evitar "abogados tertulianos de televisión".

"Los honorarios los abono yo íntegramente, y desde el primer momento se puso a disposición de mi exmujer una letrada para su información", ha explicado.

Asegura que el sumario no lo tiene Diana López Pinel, pero él tampoco: "Obviamente el sumario ni lo tiene ella ni lo tengo yo, por razones obvias y para proteger la estrategia de acusación". El padre de Diana Quer también ha señalado que su exmujer "falta a la verdad cuando afirma que está desinformada".

La enemistad entre los padres de la joven viene de lejos y se ha agravado en los últimos meses tras una denuncia de la madre contra Juan Carlos Quer por una supuesta agresión. La hija del matrimonio, Valeria Quer, que se posicionó contra López-Pinel, protagonizó una monumental bronca con su madre, a quien acusaba de "mentirosa".

Juan Carlos Quer: "Nosotros estamos condenados a cadena perpetua"

El padre de Diana Quer ha señalado antes de entrar a la sesión del juicio a 'El Chicle' por el crimen de su hija que es "un día muy triste" y que "ninguna condena" va a devolverle a su hija: "Ninguna condena va a reparar el daño de la familia, nosotros estamos condenados a una cadena perpetua".

Visiblemente emocionado, ha explicado que lo único que le queda es "luchar por el legado de Diana": "Recuerdo aquel viaje cuando traía su cadáver y me mandó el mensaje de 'papá no te vayas a llorar, vamos a cambiar las cosas para evitar que otra niña tenga que pasar por ello'".

Juan Carlos Quer ha aprovechado para advertir de que la prisión permanente revisable "es una ley necesaria que salvará vida ante violadores y asesinos reincidentes". "Hoy se sienta en el banquillo el mal", ha apuntado.

"Lo único que espero de nuestra clase política es que sepan entender que mayoritariamente el pueblo español, 7 de cada 10 ciudadanos de cualquier ideología pero desde el sentido común, al margen de proclamas políticas, apoyan esta pena", ha apuntado.