Interrogan al entorno más cercano de Diana para conocer su estado de ánimo antes de su desaparición

Nueva batida para buscar a Diana. Según ha podido saber laSexta, se toma declaración a las amistades de la joven y también se valora el estado anímico en el que se encontraba antes de su desaparición.

Su padre ha asegurado que se descartan dos hipótesis, una de la del secuestro y otra "la opción de que ella, de modo voluntario hubiera querido quitarse la vida. No hay ningún indicio".

El teléfono móvil de Diana es una de las principales piezas de la investigación. Primero fue el mensaje que mandó a un amigo sobre las dos y media de la mañana, asegurando que estaba asustada porque un hombre la llamó por la calle. La Guardia Civil ha interrogado a tres feriantes que han reconocido acosar verbalmente a varias jóvenes pero han descartado su implicación en el caso.

Según la familia, varios testigos han apuntado haber visto a la joven después de enviar este primer Whatsapp y sobre las tres y media de la mañana, es decir, una hora después, se habría puesto en contacto telefónico con una amiga de Madrid.

No está claro si Diana volvió a casa o no antes de la desaparición y si fue en ese momento cuando dejó el DNI y las tarjetas o si no las habría llevado desde un principio. Su madre no lo contempla: "Su habitación está al lado de la mía. Yo duermo con la puerta abierta. Es decir, para mí esa posibilidad no cabe".

Los vecinos participarán en una batida a partir de está semana."A través del voluntariado, de la ciudadanía, y empezaremos el jueves", ha afirmado Xosé Lois Piñeiro, alcalde de A Pobra do Caramiñal. Todos los esfuerzos son pocos para encontrar a Diana.