La familia de Yeremi Vargas, el niño desaparecido en Gran Canaria en 2007, ha pedido la reapertura del caso 12 años después, en el día en que habría cumplido 20 años. Su familia ha anunciado que quiere reabrir el caso por errores judiciales y ha contratado a un nuevo equipo de abogados.

"Vamos a proceder a la reapertura del caso. Vamos a interponer acciones y en este caso solicitaríamos que se nombre a otro juez de instrucción", afirma Marcos García Montes, el nuevo abogado de la familia de Yeremi Vargas durante una rueda de prensa en la que han estado los padres y el abuelo del pequeño.

"Tenemos, y no puedo avanzar más, declaraciones manuscritas en los que se habla que no se les trató muy bien. Asimismo, la familia me ha contado que el juez era el que iba transcribiendo las conversaciones, algo que es muy raro", explica Montes.

Antonio Ojeda, principal sospechoso

El 10 de marzo de 2007,en la localidad de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Antonio Ojeda es el principal sospechoso de la desaparición y la familia y los abogados lo tienen claro. "Nuestro fin es único: la reapertura del caso con nuevas diligencias para inculpar a Antonio Ojeda. Yo respeto su presunción de inocencia, pero respeto más el dolor de sus padres", asegura Montes.

"Queremos recuperar todo lo que fue de él, saber donde está y tener un lugar donde llorarle. Poder descansar", afirma la madre de Yeremi, Ithaisa Suárez.

El día del 20 cumpleaños de Yeremi, su madre ha publicado una carta dirigida a su hijo con una imagen en la que aparece él jugando con sus primos pocos días antes de desaparecer.

"Ya tenías las gafas con las que te arrancaron de nosotros. Faltaba poco. Siento mucha pena y una angustia en mi interior imposible de consolar", escribe.

"No podemos dejar una investigación sin una respuesta judicial", sentencia Montes después de alegar falta de pruebas, especialmente"una serie de conclusiones policiales que en los informes no aparecen".