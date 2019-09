Más de siete millones de toneladas de comida apta por el consumo acaban, cada año, en la basura. Para intentar reducir esta cifra, algunos usuarios utilizan una aplicación en la que los restaurantes venden el excedente de comida diaria y los usuarios la compran a precio reducido.

Teresa es una de las personas que la utiliza. "Compro una bandeja de sushi por seis euros", asegura. Y se lo compra a restaurantes como el de Toni Ban, que tiene un restaurante tipo buffet en el que "todos los días sobra mucho sushi".

Darío también ha comenzado a utilizarla. Con el pan que no consigue vender cada día de su panadería sale ganando el establecimiento, el consumidor y también el planeta.

'Too good to go España' es una empresa que aprovecha la fruta fea, la desechada por productores y que nunca llega a los supermercados por su mal aspecto o tamaño, y la convierte en 'snacks', porque "más de 30% de la fruta se tira a la basura por ser fea", tal y como explica Gustavo Abreu, responsable de márketing de 'Fruut'.

Por eso, en un colegio mayor de Valencia han creado la nevera solidaria. Allí depositan en tuppers lo que sobra de su comedor universitario a coste cero, porque todos los días hay un excedente que envasan en raciones individuales y lo sacan a la calle como alternativa a acabar en la basura.