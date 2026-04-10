La jueza de la DANA advierte de que la decisión del Govern de Pérez Llorca de quitar a cuatro funcionarios de la causa provocará una "gran dilación"

Los detalles La magistrada ha señalado en un auto la "eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento".

La jueza de Catarroja, que investiga la causa de la DANA, ha advertido que la decisión del Gobierno de la Generalitat, liderado por Juanfran Pérez Llorca, de retirar a cuatro de los cinco funcionarios asignados desde marzo de 2025, retrasará "inevitablemente" la instrucción. La magistrada destaca que la resolución de la directora general de Justicia, que finaliza el 30 de junio de 2026, afectará a los 109 testimonios pendientes. Ante esto, ha decidido facilitar grabaciones de las declaraciones sin transcripción. Pérez Llorca asegura que no se han quitado medios, sino que se sustituirá personal temporal por fijo, garantizando recursos al juzgado.

La jueza de Catarroja (Valencia), que instruye la causa de la DANA, ha advertido de que la decisión del Gobierno de la Generalitat, liderado por Juanfran Pérez Llorca, de quitar de los puestos que ocupan cuatro de los cinco funcionarios asignados a la causa desde marzo de 2025 supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción".

En un auto firmado este viernes, la titular del juzgado señala que se le ha comunicado la resolución de la directora general de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia que acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarios que estaban asignados a la causa de la DANA desde el 26 de marzo de 2025.

En este sentido, la magistrada subraya que dicha resolución de la directora general, suscrita el 7 de abril de 2026, establece que "la fecha de finalización será el 30 de junio de 2026" y que el personal afectado "deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha, con anterioridad al 30 de junio de 2026", lo que supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción" ya que la letrada de la administración de justicia y los funcionarios cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde marzo de 2025, "por lo que son conocedores del procedimiento, funcionando como un equipo".

Asimismo, la jueza destaca que en la causa aún quedan pendientes al menos 109 testificales, por lo que, critica, la "eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento".

Ante esta situación, la jueza ha acordado facilitar a las partes las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de investigados que se practiquen desde el 30 de junio de 2026 "sin que sea necesaria la transcripción" que venía realizando la letrada de la administración de justicia.

La resolución recuerda que por auto de 11 de abril de 2025, se acordó que las declaraciones de los investigados, aun cuando fueran grabadas, se transcribieran, de forma que solo se notificara a las partes la oportuna transcripción, "a fin de preservar su imagen y, en definitiva, su privacidad en la declaración, dado el elevado número de partes personadas". "Igual criterio se ha venido aplicando a los testigos y peritos que han depuesto en el procedimiento. Su declaración se ha grabado en el sistema Arconte y solo se ha facilitado a las partes la transcripción de la LAJ", añade.

Además, señala que no se han grabado en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados, "por respeto a la privacidad de los mismos, ni las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones, que solo se han transcrito, notificándose a las partes el testimonio del acta". "Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como la de la DANA", ha denunciado la instructora.

Pérez Llorca defiende que no se han quitado medios

Previamente a conocerse este auto de la jueza, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha referido a este mismo asunto y ha asegurado que "no se le han quitado medios", sino que "aquellos puestos que estaban ocupados por personal temporal pasarán a ser ocupados por personal fijo", dentro de un acuerdo que ha alcanzado la Conselleria de Justicia con las entidades sociales.

El presidente ha indicado al respecto que este proceso laboral "ha generado un impás" entre que las personas salen de su puesto temporal y entran los nuevos funcionarios con su plaza definitiva, algo, ha dicho, necesario porque "los plazos que marcan las leyes hay que cumplirlos", y ha destacado que "lo importante" es que el juzgado de Catarroja "siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido".

"Tengo mucho interés en que se resuelva cuanto antes, como cualquier otro valenciano o valenciana. Lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo", ha concluido Pérez Llorca.

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