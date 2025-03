Juan José Ballesta no irá a juicio por agresión sexual: "He sentido pena por mi hijo, por mi madre... Se ha manchado mi imagen"

El actor Juan José Ballesta ha roto este martes su silencio ante los medios de comunicación después de haber recibido una noticia favorable en el ámbito judicial. La jueza encargada de instruir la causa por agresión sexual en la que se encontraba investigado concluye que existen contradicciones significativas en el relato de la víctima, lo que ha llevado al Juzgado de Instrucción nº4 de Parla a emitir un auto de no procesamiento.

A preguntas de laSexta, el actor ha roto hoy su silencio. "Ha sido un año y medio muy malo. He sentido que todo el mundo por la calle me tachaba y juzgaba de algo que no soy", ha asegurado. La denuncia contra Ballesta, que data de hace varios meses, había generado una gran expectación mediática. "Mi madre me decía que saliera de casa, pero yo no quería hacerlo. A mi madre y a mi hijo les preguntaban constantemente en sus puestos de trabajo. Eso es lo que más me ha fastidiado", afirma el actor.

Juan José Ballesta siempre ha negado las acusaciones y asegura que los hechos narrados por la víctima son completamente falsos. Tanto es así que el madrileño no ha dejado de mantener su inocencia a cada respuesta que ha ofrecido a los periodistas: "No he tenido miedo en ningún momento porque no he hecho nada. De hecho, no la conozco (a la víctima). No la pongo cara. No sé quién es".

Esta decisión judicial cierra un capítulo complicado para el actor, que ha reconocido la cultura de la cancelación que ha sufrido durante todos estos meses. "A la hora de trabajar me han crucificado", reconoce muy afectado, que añade: "Cuando se ha llamado a algún sitio proponiendo trabajar conmigo han respondido que no trabajaban con agresores sexuales".

A esta hora, la parte contraria no ha emitido ningún comentario oficial tras la resolución del caso. Sin embargo, laSexta.com ha podido hablar con el abogado de la denunciante que asegura a este medio que su clienta "aún no sabe qué decisión tomar"; y aunque reconoce que no cabe recurso a este auto, abren la puerta a "pedir ante la Audiencia Provincial de Madrid el procesamiento de Juan José Ballesta". Por último, concluye el letrado: "No sería la primera vez que la Audiencia revoca el auto de no procesamiento de un juzgado de instrucción".