Chastity Patterson, una joven de 23 años de Arkansas (EEUU), enviaba SMS al número de teléfono de su padre cada día desde su muerte, en 2015, según publica 'Fox News'. El día en el que se cumplían cuatro años desde el fallecimiento sucedió algo inesperado: recibió una respuesta.

"Hola papá, soy yo. ¡Mañana será de nuevo un día difícil! Te perdí hace cuatro años. Han sucedido muchas cosas desde entonces", escribió Patterson en su último mensaje de texto enviado al número del fallecido, en el que, además, recordaba momentos importantes de su vida que su padre se perdió,como su graduación, relaciones amorosas fallidas, pérdida de viejos amigos y el hallazgo de un nuevo amor.

Además, mencionó que un cáncer que venció cuando su padre estaba vivo "no ha regresado". "Estoy muy bien. Estarías tan orgulloso de la mujer en la que me he convertido. ¡Solo quería decir que te quiero y que realmente te echo de menos", dijo la joven.

Sin embargo, lo que la joven no se esperaba era recibir la respuesta de un hombre, identificado como Brad, que le confesó que durante todos esos años estuvo recibiendo y leyendo los mensajes que Chastity enviaba a su padre. Además, sorprendentemente, ella había perdido a su padre un año después de que Brad perdiese a su hija en un accidente de tráfico y le contó que los mensajes de Chastity "mantuvieron viva" su memoria.

"Mi nombre es Brad. Perdí a mi hija en un accidente de coche en agosto de 2014 y tus mensajes me han mantenido con vida. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres", le respondió el hombre.

Tras este mensaje, Chastity, como publicó en su cuenta de Facebook, sintió que fue una señal de que "todo está bien" y que le "puede dejar descansar" a su padre. Además, decidió compartir las capturas de los emotivos mensajes intercambiados con Brad que le han permitido cerrar un capítulo de su vida. La historia no ha tardado en hacerse viral.