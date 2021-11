Una joven de Texas, EEUU, ha difundido en redes sociales el acoso al que ha estado siendo sometida por parte de un hombre en el gimnasio. Se trata de Chelsie Gleason que, cansada de ser molestada durante meses, publicó un vídeo del acoso. Ya supera los 39 millones de visualizaciones en Tik Tok.

En las imágenes se ve como la víctima está realizando ejercicios tranquilamente con unas mancuernas cuando el acosador aparece en escena. El hombre se acerca en repetidas ocasiones a la chica y al ver que ésta le ignora, decide tocarla.

En ese momento es cuando la joven lanza un grito y le pide que se aparte bastante asustada. "Me dejé los cascos puestos y traté de ignorarlo", explica la joven en el propio vídeo.

Chelsie publicó otro vídeo en Tik Tok explicando la situación que había vivido durante semanas y es que, a pesar de que le pidió en repetidas ocasiones que le dejara en paz, el individuo se acercaba constantemente a darle indicaciones con una actitud sospechosa.

"Después de semanas y semanas, todo se volvió aún más extraño. ¿Por qué me está molestando a mí si ya le he dicho que me deje en paz? No quiero tu ayuda, no necesito tus consejos, no te estoy pidiendo nada... Solo quiero que me dejes en paz", ha señalado la joven.

El hombre, que fue expulsado por el propio gimnasio, fue arrestado por la Policía, que descubrió que no era la primera mujer a la que había acosado.