Bailey McBreen es una joven de 24 años que trabaja como enfermera en Florida, Estados Unidos, y cuya historia sobre cómo le diagnosticaron cáncer de colon ha causado una gran sorpresa. Al parecer, según ha desvelado en una entrevista que ha concedido a 'The New York Post', descubrió que padecía esta enfermedad tras acudir al hospital porque no podía dejar de eructar.

Todo comenzó en 2021, cuando comenzó a notar que se le acumulaban muchos gases en la barriga y que cada vez se hacía más habitual que sintiese una desagradable sensación de hinchazón en el estómago.

Aunque lo más preocupante sucedió cuando ese mismo año, durante un viaje a Nashville con su prometido, comenzó a eructar sin parar. "Eructaba de cinco a 10 veces al día", ha explicado a dicho medio, reconociendo que no era normal en ella. "Rara vez había eructado antes", ha indicado, dejando claro que esto fue lo que hizo que comenzase a sospechar que algo le sucedía.

Sin embargo, decidió restarle importancia hasta que en 2022 tuvo que acudir al hospital porque comenzó a sufrir reflujos, algo que los médicos en un primer momento diagnosticaron como un síntoma de ansiedad. Finalmente, a comienzos de 2023, tras comenzar a sentirse cada vez peor, decidió hacerse las pruebas que terminarían desvelando qué le sucedía realmente.

Los médicos le comunicaron que padece cáncer de colon en estadio tres. "Fue totalmente conmocionante, no tenía idea de que algo así pudiera estar sucediendo dentro de mi cuerpo", ha reconocido.

"Eructar en exceso no es el síntoma típico de cáncer de colon, pero mi oncólogo me dijo que probablemente era el comienzo de mis síntomas", ha explicado. Tras esto, se ha sometido a varias intervenciones y se ha visto obligada a cambiar algunos de los hábitos de su vida como la alimentación.

Ahora, utiliza sus redes sociales para concienciar a las personas sobre la importancia de acudir al médico cuando noten que algo no va bien. "Estar en sintonía con nuestro cuerpo es fundamental para detectar cualquier problema a tiempo. No ignorar los síntomas es crucial", ha asegurado.