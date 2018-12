Un joven agrede a un grupo de mujeres en Sanxenxo: "Si a los de 'La Manada' no les pasó nada, a mí por pegaros unas hostias, menos"

Un grupo de mujeres de Sanxenxo, en Pontevedra, ha denunciado una supuesta agresión por parte de un joven de 29 años el pasado domingo 23 de diciembre al volver de celebrar una cena navideña.

Las mujeres se dirigían hacia una zona de copas cuando un hombre, al que no conocían de nada, comenzó a increparlas. Así lo recoge 'La Voz de Galicia', que explica, además, que les llamó "putas" les dijo que "apestaban a sangre de regla".

Cuando una de las chicas decidió contestarle el individuo le propinó una bofetada provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Según relata este diario, los amigos del hombre les pidieron perdón e intentaron justificar la agresión agregando que cuando bebe "se pone así".

En un intento de identificar al agresor, el grupo de mujeres y varios testigos salieron tras él para hacerle fotos, pero esto no sirvió para disuadirle, sino que le animó a agredir y tirar al suelo a otra de las víctimas.

"Le dije simplemente que se pirara y ya no recuerdo más que un golpe y verme tirada en el suelo. Me dio con toda la fuerza y además me lastimé al caer, tengo un costado rascado. Y también me golpeé la cabeza", es el testimonio de una de las mujeres que recoge 'La Voz de Galicia'.

Entonces, los testigos llamaron a las autoridades y hombre se mofaba de sus víctimas diciendo "si a los de 'La Manada' no les pasó nada, a mí por pegaros unas hostias a vosotras menos".

La Policía Local y la Guardia Civil procedió a su identifiación y detención, aunque horas más tarde volvía a estar en libertad.