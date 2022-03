La Casa Blanca anunció este miércoles que el presidente Biden nombrará al chef español José Andrés como copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición. Este cargo lo compartirá con la jugadora de baloncesto Elena Delle Donne, estrella de las Washington Mystics.

Este consejo es un organismo que se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses. Además, en el comunicado informaban que a partir de ahora incluirá un nuevo enfoque relacionado con la promoción de la salud mental.

El cargo es un reconocimiento a la trayectoria del chef asturiano que ya fue nombrado en 2012 y 2018 como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y condecorado en 2015 por el entonces presidente, Barack Obama, (2009-2017) con la Medalla Nacional de Humanidades.

Jose Andrés, además de ser uno de los cocineros más prestigiosos en todo el mundo, en Nueva York es embajador de la gastronomía española con el mercado 'Little Spain'. En 2010, fundó la ONG World Central Kitchen para proporcionar alimentación a comunidades azotadas por crisis. El último mes hemos podido verle en la frontera entre Polonia y Ucrania distribuyendo comida y apostando siempre por la solidaridad.

Elena Delle Donne, esencial dentro y fuera de la cancha

Biden también nombró copresidenta del consejo a la jugadora de baloncesto Elena Delle Donne, jugadora de las Washington Mystics. Esta alero de 32 años, ha sido tres veces elegida en el All-Star Game de la WNBA, dos veces MVP y, además, es medallista olímpica de oro en Río 2016.

En un comunicado de prensa, la Casa Blanca describió a Delle Donne como "una de las jugadoras más dominantes de la WNBA" y destacó sus actividades fuera de la cancha como empresaria y escritora. Esta deportista es la autora de 'My Shot' libro en el que cuenta su historia y de 'Elle of the ball' una serie de cuentos dirigidos a público infantil y juvenil.

La trayectoria de esta jugadora está sin duda a la altura del cargo. Delle Donne no solo compagina sus éxitos deportivos y empresariales, además ha creado una ONG dedicada a niños y niñas con discapacidad inspirada por su hermana Lizzie, que padece sordoceguera y tiene una parálisis cerebral.

Desde hace 12 años, la jugadora padece la enfermedad de Lyme, que le provoca dolores musculares y articulares. No obstante, esta estrella del baloncesto continúa con su carrera profesional, luchando contra la enfermedad cada día.