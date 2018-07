El jefe de Raquel Gago asegura que desconocía que esta se bloqueara en situaciones de estrés

CONTRADICE EL ARGUMENTO PRINCIPAL ESGRIMIDO POR LA AGENTE

Martín Muñoz, jefe de la Policía Local de León, ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que su agente subordinada, Raquel Gago, se bloqueara en situaciones de estrés o de especial exigencia. Tal declaración contradice el argumento de la propia Gago, que explicaba que no acudió a la Policía para denunciar el crimen de Isabel Carrasco porque no se podía creer lo que había sucedido y se bloqueó. Los técnicos de Hacienda, que también han declarado, han explicado que Triana Martínez no sufrió acoso y que las inspecciones que se le hicieron fueron fruto de comprobaciones habituales.