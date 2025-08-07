Investigan a un trabajador de Correos por quedarse con más de 50 paquetes para luego vender su contenido

Los detalles Tras recibir los envíos, el trabajador seleccionaba los paquetes que le interesaban, se los quedaba sin llegar a registrar su recepción y ponía a la venta los productos que contenían a través de plataformas online.

La Guardia Civil de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, ha investigado a un trabajador de Correos acusado de robar 51 paquetes para vender su contenido. La investigación comenzó en abril tras la denuncia del coordinador de Seguridad de Correos por la desaparición de paquetes en la comarca de Sierra Suroeste. Algunos de los paquetes contenían teléfonos móviles. Los agentes localizaron uno de estos móviles en León y descubrieron que lo había vendido un empleado de Correos a través de una plataforma online. El sospechoso seleccionaba paquetes por su tamaño y aspecto, los retenía sin registrarlos y los vendía en internet, detectándose ventas en España y Europa.

La Guardia Civil de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, ha instruido diligencias como investigado a un trabajador de Correos que presuntamente robó 51 paquetes para luego vender los productos que contenían.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado mes de abril a raíz de la denuncia del coordinador de Seguridad de la Zona Centro de Correos. Denunció la sustracción de 51 paquetes durante los últimos tres meses, que no habían tenido entrada en una de las oficinas de servicios postales y paquetería en la comarca de Sierra Suroeste. Los envíos habían sido remitidos desde Mérida y no se podía precisar exactamente su contenido, aunque sí se podía asegurar que seis de ellos eran teléfonos móviles.

A través de la investigación con diferentes operadores de telefonía móvil, los agentes pudieron localizar uno de esos teléfonos en León. Una vez localizada la persona que lo tenía, descubrieron que lo habría comprado a un vecino de la Sierra Suroeste a través de una plataforma de compraventa de productos online, por un precio muy por debajo de su valor real.

El vendedor resultó ser un empleado de Correos de la oficina en la que se había denunciado la sustracción de los paquetes. Ante la sospecha de que este hubiera sido el modus operandi con los demás envíos, se rastrearon las cuentas que utilizaba en las distintas plataformas digitales y extractos bancarios. De esta forma, los investigadores pudieron constatar ventas en distintas partes de España e incluso de otros países europeos.

El investigado, tras recibir los envíos en la oficina de trabajo y seleccionar los paquetes que por tamaño y aspecto le interesaban, se los quedaba sin llegar a registrar su recepción, poniéndolos a la venta de manera inmediata en la web, según la Guardia Civil.