Investigan la muerte de un paciente que sufrió quemaduras en la ducha del Hospital de Bellvitge, en Barcelona

Un juzgado de Barcelona investiga la muerte de un paciente con neumonía ingresado en el Hospital de Bellvitge que sufrió quemaduras en el 18% del cuerpo cuando se duchaba en el centro, según ha informado el despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del hombre.

El paciente, de 70 años y con una "gran fragilidad", estaba ingresado desde el 4 de enero de 2024 en el Hospital de Bellvitge de Barcelona por una traqueotomía agravada por una neumonía y falleció el 28 de febrero a consecuencia de las quemaduras de "extrema gravedad", denuncia Vosseler Abogados.

El 13 de febrero, cuando ya estaba en fase de recuperación, el hospital comunicó a la familia que el hombre había sufrido una "gran quemadura" mientras se duchaba en las instalaciones del centro hospitalario, en concreto, quemaduras de segundo grado en el 18% del cuerpo, según consta en el historial médico y en la reclamación efectuada por la familia.

Debido a la "magnitud" de esas quemaduras de "extrema gravedad", que afectaron a los brazos, a las manos en su totalidad, a la parte anterior del torso -pecho y abdomen- y a la parte anterior de las dos piernas, y dada la falta de medios específicos del hospital de Bellvitge en esta materia, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d'Hebron.

Pese a los esfuerzos del equipo de cirugía plástica y de la UCI del Hospital Vall d'Hebron, el estado del hombre empeoró debido al impacto orgánico de las quemaduras de segundo grado y, finalmente, falleció el 20 de febrero por un fallo multiorgánico.

Vosseler Abogados, que se ha personado en la causa abierta en el juzgado como acusación particular en representación de la familia, reclama que se depuren responsabilidades.

En concreto, pide que "se aclaren inmediatamente" las circunstancias "exactas" en la que se produjeron esas quemaduras en un "entorno hospitalario de referencia", así como la identidad del personal responsable que "acompañaba o debía acompañar" al hombre fallecido cuando se duchaba.

El despacho de abogados atribuye estos hechos a una "clara falta del deber de cura" por parte del personal del hospital de Bellvitge, y a una "posible situación de desamparo", ya que el hombre llevaba una traqueotomía que "le impedía totalmente pedir auxilio o avisar del dolor mientras se producían las lesiones".

"Resulta incomprensible que un paciente bajo custodia hospitalaria sufra daños de esta gravedad en un acto cotidiano como es la higiene", señala el abogado Daniel Salvador.

