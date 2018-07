Los investigadores estudian enviar perros de rastreo a casa de los Turpin para averiguar si hay algún cadáver

La Policía sigue investigando todo lo que ocurrió en 'la casa de los horrores' de los Turpin, el matrimonio de California que torturó a sus 13 hijos, quienes se encuentran recuperándose en diversos hospitales.

Según informó el programa Crime Watch Daily citando a fuentes cercanas a la investigación y que no fue confirmada por el departamento del Sheriff, la Policía quiere enviar perros de rastreo a la casa para cerciorarse de que no hay ningún cadáver en la casa ante el temor de que hubiera habido algún niño que no sobreviviera a las torturas.

Además, según esta información, los 13 hijos van a someterse a pruebas de ADN para confirmar que todos son hijos de la David y Louise Turpin, que continúan detenidos.

Las autoridades anunciaron que han presentado un total de 38 cargos contra el matrimonio. Los cargos formulados incluyen 12 por tortura, 12 por detención ilegal, 7 por abusos a un adulto dependiente, 6 por abuso de menores y 1 por acto lascivo sobre un menor.

Si fueran declarados culpables de todos los cargos, la pareja podría afrontar hasta 94 años en prisión.