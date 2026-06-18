Interrumpida la alta velocidad entre Lleida y Barcelona por un incendio forestal en Albi

Imagen de archivo de un tren de AVE.

Los detalles La circulación entre Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona se encuentra interrumpida por un incendio ajeno próximo a la infraestructura entre Les Borges Blaques y L'Espluga de Francolí.

Un incendio forestal en Albi, Lleida, ha provocado la interrupción del servicio de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona debido a la cercanía del fuego a las vías. Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat. El incendio, que comenzó alrededor de las 10:30 horas, afecta a campos de rastrojos próximos a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031. Para controlar el fuego, los Bomberos han desplegado 12 dotaciones, incluyendo tres medios aéreos, en un esfuerzo por contener las llamas y evitar mayores daños.

Un incendio forestal en Albi (Lleida) ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, por la proximidad del fuego a la zona de vías.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, que ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat, la circulación de trenes de alta velocidad se ha interrumpido entre Lleida y Barcelona a raíz de un incendio de vegetación en Albi (Lleida), originado hacia las 10.30 horas.

Los Bomberos han activado a 12 dotaciones, con tres medios aéreos, para tratar de controlar este fuego, que afecta a campos de rastrojos en una zona cercana a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031.

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