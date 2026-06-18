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Incendio forestal en Albi

Interrumpida la alta velocidad entre Lleida y Barcelona por un incendio forestal en Albi

Los detalles La circulación entre Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona se encuentra interrumpida por un incendio ajeno próximo a la infraestructura entre Les Borges Blaques y L'Espluga de Francolí.

Imagen de archivo de un tren de AVE. Imagen de archivo de un tren de AVE.Europa press
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Un incendio forestal en Albi (Lleida) ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, por la proximidad del fuego a la zona de vías.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, que ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat, la circulación de trenes de alta velocidad se ha interrumpido entre Lleida y Barcelona a raíz de un incendio de vegetación en Albi (Lleida), originado hacia las 10.30 horas.

Los Bomberos han activado a 12 dotaciones, con tres medios aéreos, para tratar de controlar este fuego, que afecta a campos de rastrojos en una zona cercana a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031.

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