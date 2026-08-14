El 15 de agosto lleva a las carreteras a su máximo: se prevén 1,87 millones de desplazamientos diarios, récord desde 2006

Decenas de vehículos en la carretera A-4, a 31 de julio de 2026, en Madrid

Los detalles El 15 de agosto coincide este año con el cambio de quincena y numerosas fiestas patronales, lo que llevará millones de vehículos a las carreteras. La DGT activa desde este viernes un dispositivo especial tras un fin de semana con 19 fallecidos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha organizado una operación especial desde el viernes hasta el domingo por la festividad del 15 de agosto, que, al caer en sábado, no generará un puente. Se esperan 5,61 millones de desplazamientos, la cifra más alta desde 2006 para un operativo de tres días. La DGT advierte de un aumento del tráfico debido a fiestas patronales y viajes hacia la costa y segundas residencias. Se reforzarán controles de velocidad y alcoholemia, y se desplegarán radares, drones y carriles adicionales para garantizar la seguridad. Se recomienda planificar los viajes y evitar las horas de mayor congestión.

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará entre las 15.00 horas de este viernes y la medianoche del domingo una operación especial con motivo de la festividad del 15 de agosto, que este año cae en sábado y, por tanto, no dará lugar a un puente. Tráfico prevé 5,61 millones de desplazamientos por carretera durante el fin de semana, lo que supone una media de 1,87 millones al día, la cifra más alta registrada en una operación de estas características desde, al menos, 2006.

La festividad de la Asunción de la Virgen María coincide este año con el cambio de quincena de agosto, uno de los periodos de mayor movilidad del verano. A los desplazamientos de salida y retorno se sumarán los viajes hacia zonas costeras, playas y segundas residencias, así como numerosos trayectos de corta distancia vinculados a las fiestas patronales que se celebran en muchas localidades españolas.

Según la serie histórica de la DGT, recopilada por Servimedia, la operación especial del 15 de agosto de 2026 será la que registre una mayor media diaria de desplazamientos en las dos últimas décadas, por delante de las de 2022, con casi 1,77 millones de viajes diarios; 2025, con 1,76 millones, y 2023, con 1,71 millones.

En términos absolutos, sin embargo, la operación con más desplazamientos previstos fue la de 2023, con 8,55 millones de trayectos, seguida de las de 2006, con 8,30 millones, y 2024, con 8,29 millones. Todas ellas se prolongaron durante cinco días, frente a los tres del dispositivo de este año.

De hecho, 2026 será, en términos globales, el año con menos desplazamientos previstos en vías interurbanas desde el estallido de la pandemia de covid-19. La excepción fue precisamente 2020, cuando la DGT calculó 4,9 millones de viajes para una operación que también coincidió con un 15 de agosto en sábado.

Fiestas patronales y más viajes en noche

La DGT advierte de que este fin de semana la movilidad no se limitará a los grandes desplazamientos vinculados al cambio de quincena. La coincidencia con numerosas fiestas patronales elevará también el tráfico de corta distancia, especialmente durante la noche y la madrugada, tanto en las carreteras principales como en las secundarias.

El dispositivo llega, además, después de un fin de semana especialmente grave en las carreteras, con 19 personas fallecidas en siniestros viales, según Tráfico. Ante esta situación, la DGT ha pedido extremar la precaución y, especialmente, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

«Es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos», recordó Tráfico, que también insistió en la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y la señalización.

Durante el operativo se reforzarán los controles de velocidad, alcoholemia y drogas a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Radares, drones y carriles adicionales

Para garantizar la seguridad y facilitar la circulación, la DGT desplegará todos sus medios humanos y materiales. Participarán agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, equipos de mantenimiento e instalación de medidas en carretera y servicios de emergencia.

El dispositivo contará con radares fijos y móviles, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso del teléfono móvil y el cinturón de seguridad, además de helicópteros y drones para la vigilancia aérea. También circularán vehículos y motocicletas sin rotular por todo tipo de vías para detectar conductas de riesgo.

En los puntos con mayor congestión se habilitarán carriles reversibles y adicionales mediante conos y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán obras en las carreteras, se limitarán determinadas pruebas deportivas y otros eventos que ocupen la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en determinados tramos, fechas y horarios.

Viernes y domingo, los momentos más complicados

La DGT prevé que las primeras complicaciones aparezcan este viernes entre las 16.00 y las 23.00 horas, cuando se esperan «intensidades elevadas y retenciones» en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías hacia las zonas turísticas, las segundas residencias y las localidades en fiestas.

El sábado, festivo nacional por la Asunción de la Virgen, el tráfico seguirá siendo intenso desde primeras horas de la mañana en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia la costa y las zonas de segunda residencia. A estos desplazamientos se añadirán los trayectos de corta distancia hacia playas y celebraciones del 15 de agosto.

El domingo por la mañana, los principales problemas se concentrarán en las carreteras que conectan las poblaciones del litoral y en los accesos a las playas. Por la tarde llegará el regreso: entre las 18.00 y las 23.00 horas se espera la mayor intensidad de tráfico, especialmente en los grandes ejes que canalizan el retorno desde las zonas costeras, de descanso y de segunda residencia hacia las ciudades.

Ante este escenario, Tráfico recomienda planificar el viaje con antelación, elegir la ruta más adecuada y evitar, siempre que sea posible, las horas de mayor congestión. La DGT ofrecerá información actualizada sobre el estado de las carreteras y las incidencias a través de su cuenta de X, los boletines de radio y televisión y el teléfono 011.

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