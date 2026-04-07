Huye del gurú con bata: los médicos alertan a los jóvenes del riesgo de informarse sobre salud en las redes

Los detalles La Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña #noteenREDES para alertar a los jóvenes del riesgo de informarse sobre salud en redes sociales, una iniciativa que está enmarcada en la línea de acción de la OMC contra las pseudociencias y pseudoterapias.

Las redes sociales están inundadas de charlatanes que promueven remedios sin base científica para problemas de salud, como la lejía para el cáncer o el bicarbonato con limón para el acné. Ante esta situación, la Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña #noteenREDES, dirigida a los jóvenes, para advertir sobre los riesgos de informarse en redes sociales. La campaña incluye vídeos en Instagram, TikTok y YouTube que desmontan mitos sobre productos milagrosos y pseudoterapias. La OMC insta a consultar siempre fuentes oficiales y a desconfiar de soluciones mágicas, recordando la importancia de acudir a médicos colegiados.

La lejía no cura el cáncer ni el autismo, ni el bicarbonato con limón nos quitará el acne, ni el aceite de coco la inflamación de las encías... Podríamos seguir así infinitamente, porque las redes sociales están llenas de gurús con bata y de charlatanes del bulo sanitario. Si necesitas un médico, acude a él y no a estos "remedios" que no tienen, ni mucho menos, base científica.

Las redes sociales están llenas de charlatanes con bata o supuestos títulos en la pared haciendo caja con cualquiera de nuestras últimas preocupaciones médicas: "Me duele la cabeza, ¿qué hago? y te sale un médico con bata y todo lo que dice te fías".

La Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña #noteenREDES para alertar a los jóvenes del riesgo de informarse sobre salud en redes sociales. La campaña se compone de cuatro píldoras en vídeo, adaptadas a los lenguajes y formatos de Instagram, TikTok y YouTube, que desmontan algunos de los contenidos virales más extendidos entre adolescentes.

Productos 'mágicos', promesas ilusorias, tratamientos milagrosos en salud mental, dietas sin respaldo científico y otros cuidados basados en mitos y recomendaciones sin base científica, son los temas que abordan estos vídeos que muestran la facilidad con la que cualquiera puede caer en mensajes seductores, pero de alto riesgo para la salud individual o colectiva, como el movimiento antivacunas.

Esta iniciativa está enmarcada en la línea de acción de la OMC contra las pseudociencias y pseudoterapias; un proyecto que recuerda que los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones sobre su salud basándose en la información realizada por un médico colegiado y habilitado para el ejercicio.

El mensaje de la OMC es claro y directo: "No te dejes engañar por vídeos virales, sospecha, consulta siempre fuentes oficiales, desconfía de soluciones mágicas, contrasta la información y habla con tu médico/médica".

La campaña va dirigida a los jóvenes, aunque caemos todos. Cerca de dos millones de españoles han probado alguna pseudoterapia, y casi 1.500 personas mueren al año por su culpa.

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