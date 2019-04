'Hurdles', el vídeo en el que Emma Watson anima a las mujeres a saltar los obstáculos en la carrera por la igualdad

Emma Watson, la icónica actriz de 'Harry Potter', ha vuelto a sacar su lado más feminista en un nuevo vídeo en el que anima a todas las mujeres a continuar la carrera de obstáculos para llegar a la meta de la igualdad. En 'Hurdles', la actriz afirma que, pese a las dificultades que han tenido, nunca han dejado de luchar para conseguir sus objetivos.

Con la canción 'Chandelier' de Sia de fondo, Emma Watson asegura que las mujeres, a lo largo de la historia, han luchado y han conseguido triunfar. A través de imágenes de atletas femeninas corriendo una carrera de obstáculos, la actriz hace una metáfora de las dificultades por las que han tenido que pasar.

Sin embargo, señala que "no poder votar, no poder estudiar, no recibir un salario justo y no tener voz en el ámbito político era antes". A partir de esta afirmación, destaca triunfos feministas como el derecho al voto de las mujeres en Nueva Zelanda en 1893, la ley de salario igualitario en Estados Unidos en 1963 o o el hecho de que, en la actualidad, 97 países tienen más mujeres que hombres en la universidad.

Watson recuerda que 21 países del mundo tienen a mujeres como presidentas del gobierno, pero advierte de que "todavía hay muchos y grandes obstáculos que tenemos que saltar", como las 15 millones de niñas que son obligadas a casarse cada año, las 62 millones de jóvenes no escolarizadas o el hecho de que una de cada tres mujeres sean víctimas de violencia machista.

Por ello, la actriz afirma que "la carrera no ha terminado", aunque asegura que "se conseguirá llegar la línea de meta". Una meta en la que, en palabras de Watson , "nadie podrá pararnos para llegar a la igualdad".