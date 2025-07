La hostelería malagueña, bajo mínimos: se necesitan más de 6.000 empleados para este verano

La hostelería malagueña enfrenta una crisis de personal en plena temporada alta, necesitando más de 6.000 trabajadores para la campaña de verano. La falta de empleados cualificados ha llevado a los establecimientos a contratar jóvenes sin experiencia, quienes a menudo renuncian rápidamente. Este problema no es exclusivo de Málaga, ya que se repite en otras zonas turísticas como Valencia. Las críticas se centran en las condiciones laborales, con jornadas partidas y trabajo en fines de semana. Algunos hosteleros culpan a los jóvenes por la falta de esfuerzo, mientras que otros destacan el cambio en las expectativas laborales.

Estamos en temporada alta, pero la hostelería malagueña no encuentra trabajadores. A las puertas del mes de agosto y con las playas al completo, lo que falta es la mano de obra. Necesitan más de 6.000 empleados para hacer frente a la campaña de verano.

"Abrimos un poco antes por la mañana los fines de semana, pero cerramos las noches", explica una hostelera sobre cómo se ha adaptado a esta situación.

El motivo es que faltan trabajadores cualificados. Y la solución son perfiles de paso, jóvenes, sin experiencia. "Te escriben a las dos horas, que al final no me interesa...". "Y te dicen al día siguiente, 'mira que esto no es lo mío...'", comentan algunos dueños de establecimientos.

Pero el problema no solo está en Málaga. La falta de personal cualificado está poniendo en riesgo al sector y esta situación se repite en muchas zonas turísticas del país, como en Valencia. "Estamos ya terminando julio y casi que todavía no está ni el equipo completo", lamenta Cristóbal, encargado del restaurante El Coso.

Muchos, dicen, critican las condiciones. "No hay una hotelería, hay un decalaje, hay muchísimas hostelerías. Y entre las muchas hostelerías te encuentras que hay una que es de jornadas partidas, de trabajar sábados y domingos, festivos...", apunta Mingo Morilla, presidente del Gremi d'Hosteleria de Viladecans.

El argumento para algunos hosteleros es la falta de ganas y de esfuerzo de los jóvenes de hoy. "Tenías un trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes, no estabas bien pagado, y te buscabas el complemento el fin de semana. Ahora ha cambiado el concepto, te conformas con lo que te pagan y ya no quieres trabajar el fin de semana", señala Manuel Ángel Ortiz, presidente del gremio hostelería Castelldefells y Baix Llobregat.

Precisamente Manuel Ángel explica que el sueldo que ofrecen para un ayudante de camarero, con una jornada de 40 horas, es de 1.450 euros.