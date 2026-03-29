Ahora

Hay negocios que cierran

La escasez de camareros obliga a echar el cierre de bares y restaurantes: "Cada vez haces más horas y está mal pagado"

Los detalles España es el país de los bares, pero no son nada sin sus camareros y cada vez hay menos. Hay negocios de hostelería que, en estos días de máxima actividad, cierran porque no encuentran camareros.

Hostelera
Escucha esta noticia
0:00/0:00

España es el país de los bares, pero no son nada sin sus camareros y cada vez hay menos. Hay negocios de hostelería que, en estos periodos de máxima actividad como Semana Santa, cierran porque no encuentran camareros.

Magda tiene 27 años, Marc 21 y Selena 22. Son tres jóvenes que trabajan en hostelería, por lo que forman parte de una especie casi en extinción. Y es que cada vez hay menos camareros y muchos de ellos lo ven como algo pasajero, porque aunque tiene sus partes buenas, como "conocer gente y abrirte oportunidades a otros trabajos y a otras culturas", tal y como expresa Magda, también tiene malas, como que "cada vez haces más horas y puede estar peor pagado", según subraya Selena.

Por su parte, los dueños cada vez notan más la falta de trabajadores en hostelería. "Es difícil", manifiesta uno de ellos. A los jóvenes ya no les vale solo con un contrato, sino que defienden que cumpla con unas condiciones. "Si tengo que contratar, veo que la juventud quiere horarios seguidos, no quiere partidos. Hay esta dificultad", afirma una hostelera.

La falta de personal preparado ha obligado a muchos hosteleros a cerrar sus negocios. Pese a que la falta de camareros lleva tiempo existiendo, cada vez es mayor y en estas fechas, con bares y restaurantes llenos, todavía se nota más.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La cara oculta de las negociaciones de Trump: EEUU se prepara para una movilización de tropas y una invasión terrestre de Irán
  2. Sánchez cierra la espiral de su boom internacional por el 'no a la guerra' con una carta a la militancia: "Nosotros sabemos de qué lado estamos"
  3. Sin petróleo y con fecha límite: el mundo entra en una cuenta atrás energética tras el cierre del Estrecho de Ormuz
  4. Intento de fuga de película en Brians: los funcionarios frenan a dos internos que intentaban escapar por el tejado
  5. Nacho Duato denuncia que le han cancelado espectáculos tras criticar a Ayuso: "¿Cuando digo que está enloquecida está fuera de lo normal?"
  6. El sueño de Yaya BushCraft, "vivir y morir" en una cabaña en el bosque hecha por ella: "Es vergonzoso que un alquiler sea prácticamente un sueldo"