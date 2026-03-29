La escasez de camareros obliga a echar el cierre de bares y restaurantes: "Cada vez haces más horas y está mal pagado"

Los detalles España es el país de los bares, pero no son nada sin sus camareros y cada vez hay menos. Hay negocios de hostelería que, en estos días de máxima actividad, cierran porque no encuentran camareros.

Magda, Marc y Selena son jóvenes que trabajan en hostelería, un sector donde cada vez hay menos personal. Muchos ven este trabajo como temporal, ya que, aunque ofrece ventajas como conocer gente y abrir oportunidades, también presenta desventajas como largas jornadas y salarios bajos. Los dueños de establecimientos notan la escasez de trabajadores y reconocen que los jóvenes buscan contratos con mejores condiciones, como horarios continuos. Esta falta de personal capacitado ha llevado a algunos hosteleros a cerrar sus negocios. La escasez de camareros, un problema persistente, se agrava especialmente en épocas de alta demanda.

España es el país de los bares, pero no son nada sin sus camareros y cada vez hay menos. Hay negocios de hostelería que, en estos periodos de máxima actividad como Semana Santa, cierran porque no encuentran camareros.

Magda tiene 27 años, Marc 21 y Selena 22. Son tres jóvenes que trabajan en hostelería, por lo que forman parte de una especie casi en extinción. Y es que cada vez hay menos camareros y muchos de ellos lo ven como algo pasajero, porque aunque tiene sus partes buenas, como "conocer gente y abrirte oportunidades a otros trabajos y a otras culturas", tal y como expresa Magda, también tiene malas, como que "cada vez haces más horas y puede estar peor pagado", según subraya Selena.

Por su parte, los dueños cada vez notan más la falta de trabajadores en hostelería. "Es difícil", manifiesta uno de ellos. A los jóvenes ya no les vale solo con un contrato, sino que defienden que cumpla con unas condiciones. "Si tengo que contratar, veo que la juventud quiere horarios seguidos, no quiere partidos. Hay esta dificultad", afirma una hostelera.

La falta de personal preparado ha obligado a muchos hosteleros a cerrar sus negocios. Pese a que la falta de camareros lleva tiempo existiendo, cada vez es mayor y en estas fechas, con bares y restaurantes llenos, todavía se nota más.

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