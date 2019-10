PISCIS

SALUD:

Puedes sufrir un esguince sin consecuencias debido a una caída o tropezón, mira por donde pisas y ve con cuidado, así lo evitarás.

DINERO:

Te hablarán de un proyecto laboral nuevo y algún amigo te apoyará o recomendará para conseguirlo. Tu economía mejora.

AMOR:

Vivirás una aventura que te puede complicar la vida. Si quieres comenzar o cortar una relación no te precipites y tómalo con calma.

ACUARIO

SALUD:

Vigila una hinchazón de los pies, pues es posible que retengas retención de líquidos. Te recuperarás de un problema respiratorio.

DINERO:

Trata de controla tus enfados y no exijas aumentos de sueldo sin razón. Si necesitas un crédito, pídeselo a alguien de tu familia.

AMOR:

No sientas celos sin motivo y controla tus impulsos. Si tienes hijos conseguirán unirte más a tu pareja. Se llega una gran acontecimiento.

CAPRICORNIO

SALUD:

Tu buena salud y aspecto sano muestran de ti una imagen envidiable. Debes cuidar tus pies y caminar un poco más para hacer ejercicio.

DINERO:

Si no tienes trabajo estable, intenta buscar algo. La suerte no llega por casualidad, al contrario, tendrás que luchar mucho.

AMOR:

Una relación estable y armoniosa puede llevarte a vivir una etapa sin sorpresas. No te metas en líos y menos con quien no es libre.

SAGITARIO

SALUD:

Ahora te sientes en buena forma, e incluso, te arreglarás más, pues tu estado de animo es inmejorable. Evita hacer locuras con el coche.

DINERO:

Si te ofrecen un trabajo que implique tener que viajar, no lo pienses y actúa. Te llega un dinero que no esperabas.

AMOR:

En el sitio más inesperado puede surgir una persona especial que te haga perder la cabeza. Buen momento para iniciar una relación.

ESCORPIO

SALUD:

Que no se te alteren los nervios por tonterías y no pienses que tienes mal de ojo porque las cosas no te salgan bien. Haz ejercicio.

DINERO:

No desprecies las propuestas de cambio y estudia el dinero y las condiciones. Estar haciendo algo que no te gusta no es positivo para ti.

AMOR:

Sentirás una gran pasión por tu pareja, en quien tienes un cómplice. No hagas caso de los comentarios de los amigos, son por envidia.

LIBRA

SALUD:

Ten cuidado con el bricolaje y con trabajos con máquinas porque puedes tener un accidente. Te preocupará la salud de un familiar.

DINERO:

Si en unos días utilizas la ropa interior del revés, tendrás más suerte. Las horas del mediodía potenciarán tu buena imagen.

AMOR:

No aguantas celos ni presiones de tu pareja y puedes tener algún disgusto. Llegar a un acuerdo a la hora de hacer planes.

VIRGO

SALUD:

Las prisas no son buenas para nada y puedes tener un pequeño accidente sin salir de casa. Evita las escaleras y subirte a los altos.

DINERO:

Los cambios en el trabajo te darán suerte y mejoras económicas. Te llegan nuevas propuestas que no debes dejar pasar.

AMOR:

Sientes una gran apatía en estos días y tienes pocas ganas de relacionarte. Con tu pareja la relación está un poco fría.

LEO

SALUD:

Aunque estés rodeada de gente acatarrada, parece que te vas salvando. Pasas por un buen momento a nivel anímico.

DINERO:

Ahora es un buen momento para hacer negocios o mejorar tu economía. No te enfrentes con quien te reclama algo que no le debes.

AMOR:

La relación familiar y de amistad, es buena, pero con tu pareja hay mucha frialdad. Habla claro, puede que la culpa sea tuya.

CÁNCER

SALUD:

Si tienes que hacerte un análisis o una prueba todo irá bien, aunque pueden ponerte un tratamiento o un régimen. Evita las grasas.

DINERO:

No te enfades con nadie por dinero, pero a la hora de prestar no lo hagas, para no afrontar problemas que puedan surgirte.

AMOR:

Si no tienes pareja, será por poco tiempo porque vas a tener la ocasión de elegir una relación. Tu vida sexual es ahora es muy importante.

GÉMINIS

SALUD:

Tendrás dolores de cabeza o jaquecas debidos a que no descansas lo suficiente. Dormir es muy necesario, no lo olvides.

DINERO:

No te metas en negocios que no conoces ni dejes tu trabajo habitual o te encontrarás sin nada seguro. Aprovecha lo que tienes.

AMOR:

Habla claro con tu pareja y no comentes a sus espaldas cosas con su familia. Si tienes celos, no hagas una verdad de lo que no sabes.

TAURO

SALUD:

Una pequeña bajada de tensión puede producirte un mareo. Revisa tu vista si usas gafas y no tomes vitaminas sin prescripción médica.

DINERO:

Tendrás la oportunidad de mejorar en el trabajo y conseguir que te valoren más. Tu situación económica mejora.

AMOR:

Atraes a una persona absorbente y puedes sentirte con una gran presión. Te gusta despertar pasiones y luego no sabes salir de ellos.

ARIES

SALUD:

Observa un poco tu pulso y controla tu tensión si te notas mareada. La gente de tu entorno te comentará que te encuentra triste.

DINERO:

Tu situación laboral permanece sin cambios, pero todo puede mejorar de repente. Suerte en pruebas, exámenes o entrevistas.

AMOR:

Aunque te gustaría, no te decides a cambiar de relación. Sabes que la que tienes futuro. Podrías conocer a alguien especial y más joven.

