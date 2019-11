PISCIS

SALUD: Si los dolores de cabeza o jaquecas son persistentes, vigila tus cervicales y controla tu tensión arterial, puede estar alterada por el estrés.

DINERO: Provoca con tu esfuerzo y tesón que en tu trabajo se fijen más en ti y te valoren. Ganar más dinero puede depender, de tu simpatía.

AMOR: Para ti la vida íntima es muy importante, pero no pones todo lo que debes. No esperes que sean los demás los que tomen la iniciativa.

ACUARIO

SALUD: Un pequeño cólico te hace tomar medidas preventivas que te vienen bien para no tener problemas serios. Ten cuidado con las comidas.

DINERO: Tendrás cambios en el trabajo, con viajes, traslados y retos personales, que te llevan a crecer y motivar tu interés por el dinero.

AMOR: Tu vida de pareja no atraviesa por buenos momentos, pero atraes a gente muy joven, con la que vas a vivir una aventura.

CAPRICORNIO

SALUD: Tienes los nervios a flor de piel y te pueden producir taquicardias o mareos. Estás muy alterada y eso te lleva a sentirte mal sin tener nada.

DINERO: El dinero te llega muy lentamente y te agobian los gastos, que van aumentando. Si tienes algún asunto con la justicia, todo irá bien.

AMOR: No quieras arreglar la mala relación que tienes con parte de tu familia política. Dialoga con tu pareja y mejora la armonía entre vosotros.

SAGITARIO

SALUD: Te preocupará una pequeña recaída en algo que tuviste hace tiempo. Sigue las terapias y evita constiparte para no complicarlo.

DINERO: Si haces algún viaje corto de fin de semana puedes encontrar la oportunidad de comprar algo que te ilusiona desde hace tiempo.

AMOR: Tus relaciones están en una fase lenta. Te cuesta mucho demostrar afecto y frenas las pasiones. Mejora la relación con tus amigos.

ESCORPIO

SALUD: Échate a la espalda todos los problemas y los líos que te rodean, de manera que no afecten a tu estado de ánimo.

DINERO: Déjate llevar por tus sueños o corazonadas y a lo mejor, tu suerte mejora repentinamente. En tu hogar pon algunas flores.

AMOR: Tendrás momentos muy agradables, rodeada de los amigos que te quieren y de la familia, que reconoce tu protección.

LIBRA

SALUD: El aparato digestivo te dará problemas. Deberás controlar un dolor en el costado. No seas rebelde y acude a un especialista.

DINERO: El color rojo te dará suerte en pruebas o exámenes. No tengas miedo de no poder hacer frente a tus dudas actuales, porque las pagarás.

AMOR: No te fíes ni hagas caso de lo que te cuenten y no seas celosa si no ves las cosas, porque puedes tener una discusión sin fundamento.

VIRGO

SALUD: Oídos y garganta son las partes más sensibles de tu organismo y deberás cuidarlas. Tu familia necesita tu ayuda.

DINERO: Aprieta un poco el presupuesto y no te vuelques en derrochar por aparentar. Un gasto inesperado en tu hogar te desequilibrará bastante.

AMOR: Si no tienes pareja estable, es mejor que no te metas en complicaciones y sigas como estás.

LEO

SALUD: Un pequeño dolor de espalda te podría fastidiar. Evita coger peso y los ejercicios bruscos. Mucho ojo con las posturas al sentarte.

DINERO: Tu lugar de trabajo se va a llenar de tensiones y problemas. Ten mucho cuidado en los enfrentamientos con tus superiores.

AMOR: La falta de diálogo en la pareja puede acarrear consecuencias serias. Rectifica antes de que tengas que arrepentirte.

CÁNCER

SALUD: Si notas que estás engordando o adelgazando de una manera demasiado rápida, acude a un especialista, quizá tengas algún problema.

DINERO: Si has pensado en hacer una inversión o una compra a medias con un familiar, no lo dudes, porque todo saldrá bien.

AMOR: La monotonía ha llegado a tu vida de pareja. Olvídate de romances y aventuras, sólo te darán más problemas.

GÉMINIS

SALUD: Te dolerán las articulaciones y la espalda, quizá necesites un poco de descanso y unos masajes relajantes. No renuncies a los placeres.

DINERO: Te pueden ascender en el trabajo. El momento es ideal para que pongas en marcha un negocio o proyecto personal.

AMOR: Tus relaciones personales serán favorables y tendrás posibilidad de conocer gente. Puede que llegue a tu vida una persona especial.

TAURO

SALUD: Vas a tener que tratarte por un problema alérgico relacionado con las vías respiratorias. Ten cuidado y no lo confundas con un catarro.

DINERO: Si juegas con los amigos, la suerte se va a poner de tu parte. Tendrás que hacer frente a unos gastos inesperados en casa.

AMOR: Es muy posible que sientas atracción por una persona que es la pareja de una amistad. Ten mucho cuidado con los juegos de seducción.

ARIES

SALUD: Si trabajas manejando máquinas, ten mucho cuidado, ya que podrías sufrir un pequeño accidente. Ten cuidado en casa.

DINERO: Si haces un trabajo que te gusta, todo va a salir muy bien. La suerte se pone de tu lado en los viajes y con los compañeros.

AMOR: Mezclar los asuntos laborales con los personales es un cóctel explosivo que puede acarrearte más de un problema. Sé prudente.

