PISCIS

SALUD: Si notas algo de dolor entre las costillas o en el centro del pecho, piensa que no son síntomas de catarro y consulta con un experto.

DINERO: Reclama el dinero que te deben sin meterte en discusiones. De esta manera, puede ser que te lo devuelvan ya.

AMOR: Una pequeña discusión puede convertirse en una fuerte riña. No esperes que sea siempre tu pareja quien ceda.

ACUARIO

SALUD: El ánimo personal es positivo. En estos días tu salud es buena y haces alarde de ella, cuando todos están llenos de dolores.

DINERO: Te reclamarán algo que alterará tu economía. Si tienes que pedir un crédito o hipoteca, piénsatelo bien antes de tomar una decisión.

AMOR: Darás un giro hacia el pasado y podéis tener encuentros, llamadas o citas con gente que ya conocéis o recuperar un amor perdido.

CAPRICORNIO

SALUD: Podrías sufrir una recaída por no cuidarte o no pasar tus revisiones. Fumar te perjudica y has de controlar la bebida.

DINERO: Etapa ideal para finalizar los estudios o realizar algún traslado. Cuenta con tus amigos y familiares para que te echen una mano.

AMOR: Atraviesas una etapa complicada en tu relación. Quien te quita el sueño no se fijará en ti, pero no permitas que esto te desanime.

SAGITARIO

SALUD: Intenta salir, hablar y reírte, pues pasas por un bache anímico. Sufrirás pequeños dolores de cabeza por un problema en las cervicales.

DINERO: Por tu simpatía puedes recibir ayuda o facilidad para ganar más dinero en tu trabajo. Suerte en las relaciones comerciales.

AMOR: No mires hacia atrás y trata de pasar página de una vez. Evita repetir los errores del pasado en el amor. Una llamada te comprometerá.

ESCORPIO

SALUD: Es posible que tu tiroides necesite una revisión. Un familiar que tenía la salud delicada se recuperará en poco tiempo.

DINERO: No ahorras nada y gastas demasiado dinero a lo loco. No prestes ninguna cantidad a la familia política, pues no te la devolverán.

AMOR: Estabilidad y diálogo, aunque en tu relación actual el fuego de la pasión está calmado. Ya vendrán otros momentos de intensidad.

LIBRA

SALUD: Dolores en articulaciones, y sobre todo, en la espalda y las rodillas. El cambio de tiempo te afecta. Procura acudir a un masajista.

DINERO: Comienza una etapa excelente en la que te puede llegar una oferta de alguien que te conoce desde hace tiempo.

AMOR: Las personas de tu entorno pueden influir en tu relación. Debes ser tú misma quien decida lo que quieres hacer, no te fíes de nadie.

VIRGO

SALUD: Sufrirás pequeñas jaquecas, pero tu salud es buena. Darás ánimo a tu familia, en la que habrá un miembro un poquito delicado.

DINERO: La gente de tu entorno siente envidia por ti y por la excelente salud de tu economía. Te comprarás pronto un capricho que anhelabas.

AMOR: Pagarás tus nervios con tu pareja, y puede haber roces y broncas que no lleguen a más. En el fondo, le quieres y le necesitas.

LEO

SALUD: No te debes quejar tanto ni pensar que todo lo que te ocurre es algo malo o alguna enfermedad. De todos modos, cuida tu hígado.

DINERO: Las personas de tu mismo sexo te van a ayudar en todo lo que les pidas. No dejes tu trabajo de siempre por una discusión o economía.

AMOR: La familia te agobiará y las cosas con tu pareja no irán bien. No quieras dar segundas oportunidades y habla alto y claro.

CÁNCER

SALUD: Intenta alimentarte con productos naturales, evitando las latas y las conservas. No ingieras comidas picantes.

DINERO: Conocerás a una persona que te va a echar una mano en el trabajo. No te metas en negocios o compras que no conozcas bien.

AMOR: La vida en pareja puede atravesar un momento algo tenso y difícil. Aunque tengáis problemas, hoy por hoy, no es previsible una ruptura.

GÉMINIS

SALUD: Te levantas cansada y con los párpados algo hinchados. Te conviene hacer algo de ejercicio físico para luego poder descansar mejor.

DINERO: Trata de ahorrar un poco y no te gastes el dinero en caprichos absurdos. Los juegos de azar no serán la solución a tus problemas.

AMOR: Harás nuevos amigos. En tu vida íntima todo marcha bien y te sentirás querida. Si te lo propones, podrás conquistar a quien desees.

TAURO

SALUD: Es muy posible que sufras un accidente casero. Ten cuidado si manejas aparatos o máquinas frecuentemente. Te dolerán las cervicales.

DINERO: No te dejes liar por gente a la que acabas de conocer para hacer negocios. Te pueden timar o meterte en un lío.

AMOR: Si llevas poco tiempo con tu actual pareja, todo irá muy bien. Tendrás seguridad y estabilidad en el plano amoroso.

ARIES

SALUD: Si notas un gran dolor de pies, no olvides decírselo al médico. Quizá no tiene nada que ver con tu mala circulación.

DINERO: Buenas noticias y seguridad en el trabajo. Tu economía se va a consolidar y puedes tener mucha suerte en pruebas o exámenes.

AMOR: Estás algo distante con tu pareja y deberías cambiar esta actitud. No des paso a celos infundados y confía en lo que te demuestran.