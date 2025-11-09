Ahora

Retenida una semana

Un hombre, a prisión por el secuestro y la violación de una mujer en un narcopiso de Alicante

Los detalles Otros dos hombres, supuestos cómplices del autor de los hechos, también han ingresado en la cárcel: la víctima asegura que no sufrió por parte de estos ningún daño.

Agentes de la Policía Nacional en Alicante.Agentes de la Policía Nacional en Alicante.EP
Tres hombres han ingresado en prisión por su presunta implicación en el secuestro y la violación a una mujer que estuvo retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha avanzado el diario 'Información'.

Uno de ellos está considerado presunto autor de la retención ilegal y las agresiones sexuales y los otros dos son sus supuestos cómplices. Los tres han ingresado en prisión, según las mismas fuentes.

De acuerdo con la información publicada, la Policía Nacional logró liberar a la mujer, que relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre en el mencion. Así, afirma que este contó con la ayuda de otros dos jóvenes que colaboraron con él en tenerla retenida contra su voluntad.

La víctima fue localizada este viernes por los agentes en la vivienda, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias partes de su cuerpo. En ese momento, los presuntos cómplices se encontraban en el piso, quienes afirman haber actuado coaccionados. La mujer sostiene que estos no le hicieron ningún daño.

La Policía llegó hasta la víctima porque una joven que había acudido al piso un día antes a comprar droga la vio y pudo alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices en ese momento mientras que el presunto autor estaba arrestado desde el jueves por otros hechos sin relación con esta causa. Por su parte, la mujer precisó asistencia una vez rescatada, según publica 'Información'.

