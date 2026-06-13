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Bajo investigación

Un hombre muere en Santander tras una pelea en una zona de ocio: la Policía ha detenido a dos personas

¿Qué ha pasado? Los agentes han recibido una llamada a eso de las 04:25 informando de una trifulca en la ciudad cántabra. Al llegar, se encontraron a la víctima tendida en el suelo.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press

Un hombre ha muerto durante la madrugada en el transcurso de una pelea en una zona de ocio de Santander. La Policía, que está investigando los hechos, ha detenido a dos personas.

Los agentes han informado de que a eso de las 04:25 han recibido una alerta en la que se advertía de una pelea en una zona de ocio en la ciudad cántabra, motivo por el que se trasladaron al lugar.

Al llegar, se encontraron al hombre tendido en el suelo y sangrando de manera abundante por una herida en el tórax.

De forma inmediata, se requirió la presencia en el lugar de los servicios sanitarios de urgencia para atender al herido, al que finalmente no pudieron salvar.

La Policía Nacional ha activado el protocolo establecido, acudiendo al lugar con agentes especializados y con la comisión judicial para el posterior levantamiento del cadáver.

Los agentes detuvieron en la zona a dos hombres por su presunta participación en estos hechos, que fueron trasladados a dependencias policiales.

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