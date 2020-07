Un vigilante de Metro de Madrid ha interpuesto una denuncia en comisaría a un hombre que, según explica, le amenazó de muerte e, incluso, le empujó con intención de tirarle a las vías cuando éste le pidió que se pusiera la mascarilla.

El vigilante ha explicado en la denuncia ante la Policía Nacional que el suceso ocurrió el pasado domingo cuando se dio cuenta junto a otro compañero de que un hombre estaba en el andén 1 de dicha estación, tumbado en un banco y sin mascarilla. Cuando el individuo se incorporó, mostró una actitud desafiante y les profirió expresiones insultantes como "mamahuevos" y "la concha de tu madre" cuando los vigilantes le reclamaron que se pusiera mascarilla, ya que ésta es obligatoria en Metro de Madrid.

Además, el hombre decidió enrollar una camiseta simulando el uso de mascarilla, una opción que el personal de seguridad le avisó de que no era válida ya que debía utilizar una mascarilla homologada. Ante esta toque de atención, el hombre les dijo que no se la iba a poner. "Me la tienes que comprar tú", afirmó a uno de los vigilantes. Tras ello, el hombre comenzó a amenazar de muerte a los mismos, que decidieron avisar a la Policía Nacional.

"Tú no vales para nada" y "te voy a matar", fueron algunos de los términos que el hombre espetó a los vigilantes para, a continuación, propinarle al denunciante "un fuerte empujón con intención de arrojarle a las vías del tren", que no logró, ya que el vigilante consiguió guardar el "equilibrio en el último instante, quedando al filo del andén y evitando con ello caer a las vías".

Por su parte, el sindicato Alternativa Sindical ha señalado que los vigilantes tuvieron que reducirle hasta que llegaron efectivos policiales, por lo que ha reclamado "sentido común y colaboración a todos los usuarios" de los servicios ferroviarios. Al respecto, ha recordado que lo ocurrido en Metro es la "tercera agresión" que sufre un miembro del colectivo en una semana "junto a las acaecidas en Valencia y Barcelona".

Por su parte, el portavoz del sindicato, Alberto García, también ha solicitado a la Fiscalía a que abra investigación de estos hechos y pide al Gobierno que condene estas actuaciones de los viajeros. Mientras, desde Metro de Madrid han señalado que este incidente ha sido un "caso muy puntual" dado que la mayoría de los viajeros lleva mascarillas y respeta la normativa del suburbano, así como las indicaciones del personal de seguridad.