Contratar a una persona de 60 años tiene muchas ventajas. Así lo ha reivindicado Paul Marks, un ejecutivo en paro de 60 años, a través de un vídeo subido a su cuenta de LinkedIn en el que aparece haciendo flexiones al mismo tiempo que cuenta su experiencia profesional. Gracias a este gesto tan original, el exejecutivo ya ha recibido 100 ofertas de trabajo, según recoge el medio británico Daily Mail.

"Buscar trabajo ya es bastante difícil ahora, pero cuando tienes 60 años, ¿cómo convences a la gente -a través de una solicitud en línea- de que no eres un viejo arrugado?", se preguntaba el ejecutivo en la red social. La respuesta se la dio él mismo: subiendo un vídeo en el que demuestres tu salud física y mental.

El extrabajador de Toys "R" Us explica en el vídeo que con este gesto no pretendía demostrar lo en forma que está sino recalcar "que no todos los hombres de 60 años son jardineros canosos o se sientan a tomar té o ver deportes todo el día".

Además, a lo largo de las imágenes denuncia que para personas como él es muy complicado encontrar trabajo debido a la selección por algoritmo. "Necesito conocer gente. Así que esta es mi llamada de atención. Mi manera de presentarme a los reclutadores que podrían sentirse desanimados por mi edad", explica Marks en el vídeo.

El escocés también aprovechó el vídeo para contar su experiencia profesional, que incluía roles como director de operaciones y socio gerente en empresas situadas en la India, Dubai y España. Una experiencia laboral que se ha hecho viral por las redes junto con sus flexiones. Gracias a ello, el hombre de 60 años que llevaba en paro desde abril, ha recibido la respuesta de alrededor de 100 empresas que están interesadas en su CV.