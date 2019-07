A Lachlan Foote le faltaba un día para cumplir 22 años cuando, el día de año nuevo de 2018, apareció muerto en el baño de su casa, en Sydney.

Ahora, tras conocer el informe del forense, sus padres han querido compartir su historia para concienciar a los jóvenes, porque, tal y como ha expresado su padre en Facebook, "existe la posibilidad de que pueda salvar a alguien".

Lachlan murió de "toxicidad", tras ingerir proteína en polvo: "Lachlan llegó a casa después de celebrar la víspera de Año Nuevo con sus amigos e hizo un batido de proteínas, añadiendo inocentemente demasiado polvo puro de cafeína: una cucharadita es letal (el equivalente a 25-50 cafés). No había nada más en su sistema digestivo, salvo una pequeña cantidad de alcohol", ha explicado su padre a través de la red social.

El joven, según creen sus padres, pudo obtener el polvo de cafeína gracias a un amigo o compañero de trabajo, por lo que, al habérselo comprado o pedido prestado, pudo no haber leído la etiqueta de advertencia del paquete y desconocer su potencia.

"Nos preocupa que pueda haber otros jóvenes en su círculo que hayan comprado o compartido este lote de polvo de cafeína pura y, como Lachlan, no estén conscientes del peligro de ahí este post", ha añadido su padre, que ha querido denuncia la venta de dicho producto: "No tenemos malos sentimientos hacia quien compartió el polvo de cafeína con Lachlan, ya que estamos seguros de que fue un error trágico e inocente. Sin embargo, es escandaloso que este producto no haya sido prohibido en Australia".

El resultado de la autopsia ha tardado en llegar porque la original "reveló cafeína pero no los niveles precisos", por lo que se tuvo que realizar otra prueba más especializada.